El capitán Alatriste ya vigila Cartagena frente al Arsenal

El momento al capitán Alatriste ha quedado instalado frente al Arsenal Militar - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

El escritor cartagenero Arturo Pérez-Reverte ha descubierto este viernes la estatua del capitán Alatriste que se ha instalado en la plaza de Cuartel del Rey, frente al Arsenal Militar de Cartagena.

Con esta escultura del protagonista de las novelas de Pérez-Rever, el Ayuntamiento de la ciudad portuaria ha querido homenajear al autor, a los Tercios españoles y a los hombres y mujeres de armas vinculados a la historia de Cartagena.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha destacado durante el acto que el Ayuntamiento llevaba años buscando la forma de dejar constancia de "la admiración y el orgullo que los cartageneros sentimos por Arturo Pérez-Reverte", según han informado desde el Consistorio.

"Te damos las gracias por llevar a Cartagena siempre en el corazón y queremos que esa gratitud sea pública y permanente con el monumento al capitán Alatriste", ha señalado la alcaldesa al escritor.

Durante su intervención, Arturo Pérez-Reverte ha asegurado que el capitán Alatriste nació como un homenaje a los soldados anónimos que sostuvieron la historia de España durante el Siglo de Oro. La idea, ha explicado, surgió mientras contemplaba el cuadro 'La rendición de Breda' o 'Las lanzas', de Velázquez, en el Museo del Prado, cuando reparó en que los hombres que habían hecho el trabajo más duro apenas aparecían representados en el cuadro, ocultos tras los generales, los caballos y las banderas.

El escritor ha indicado que quiso contar "la historia de esas lanzas, de los hombres que estaban detrás", reivindicando a quienes combatieron durante siglos lejos de su tierra y cuyo sacrificio apenas ha ocupado espacio en los relatos históricos más conocidos. Su propósito, ha asegurado, era recuperar "tanto la luz y la gloria de aquella época como sus sombras y contradicciones".

Ese empeño se hizo aún más personal cuando su hija Carlota, que entonces tenía 12 años, estudiaba un Siglo de Oro resumido en apenas una página y media de su libro de texto. Pérez-Reverte quiso ofrecerle a ella y a toda su generación una forma distinta de acercarse a esa parte de la historia de España, recuperando la memoria y las aventuras de los hombres que hicieron posible aquel periodo histórico.

El escritor también ha valorado el sacrificio de "esos hombres que embarcaron por aquí, camino de lugares donde iban a dejarse la vida, la salud, donde obtuvieron poca gloria y mucha miseria, como ocurre a todos los soldados honrados que mueren siempre", unos combatientes a los que ha definido como "españoles mal pagados, mal tratados siempre, abandonados a menudo, pero que supieron por honor hacer su papel con honra, con decencia y con valentía". Por último, el escritor ha agradecido al Consistorio, a la Armada y a su "querida Cartagena que ha hecho esto posible".

Por su parte, la alcaldesa ha explicado que el lugar elegido para la instalación de la escultura era donde se abastecía a la flota que trasladaba tropas hacia Flandes. "Puede considerarse uno de los puntos de partida del Camino Español que recorrieron miles de soldados hacia el centro de Europa", ha añadido. "Perfectamente, aquí mismo podría haberse pertrechado antes de embarcar el capitán Diego Alatriste, al frente del Tercio Viejo de Cartagena", ha afirmado.

La alcaldesa ha destacado los trabajos del pintor Augusto Ferrer-Dalmau, autor del boceto de la estatua, y del escultor Salvador Amaya "por hacer respirar al bronce".

UN CAPITÁN ALATRISTE DE MÁS DE DOS METROS

La obra representa al capitán Alatriste en bronce, con una altura de 2,40 metros. La estatua descansa sobre siete sillares históricos procedentes de los antiguos muelles del Arsenal de Cartagena, construidos en el siglo XVIII conforme a los proyectos de Jorge Juan y Sebastián Feringán y que han sido cedidos por la Armada al Ayuntamiento.

Uno de los sillares de la base incorpora una inscripción elaborada expresamente por Arturo Pérez-Reverte y dedicada "a los soldados españoles que a lo largo de los siglos embarcaron en Cartagena para combatir lejos de su patria". Junto al texto figura grabada en la piedra la firma del escritor.

Arroyo ha asegurado que Cartagena seguido la trayectoria de Pérez-Reverte desde sus comienzos como periodista en la delegación de La Verdad que dirigía Pepe Monerri y ha subrayado su capacidad para "reunir prestigio literario y respaldo de millones de lectores".

"Pocos creadores son capaces de lograr la magia de llegar a tanta gente con tanta calidad", ha afirmado la alcaldesa, que también ha destacado que el autor, "como Alatriste, nunca ha rehuido una pelea" y "su espada se mueve por igual a izquierda que a derecha".

La alcaldesa ha explicado que esa defensa de su libertad hacía difícil que el escritor aceptara un homenaje personal. "Finalmente, lo hemos conseguido con la pequeña treta de proponerle un monumento a uno de sus hijos literarios. ¿Qué padre va a negarse a un reconocimiento para uno de sus hijos?", ha señalado.

El momento en el que la alcaldesa y el escritor descubrieron la estatua estuvo acompañado por la Unidad de Música del Tercio de Levante de la Armada, que interpretó la fanfarria compuesta por el músico jumillano Roque Baños para la película 'Alatriste', dirigida por Agustín Díaz Yanes.

La Unidad de Música interpretó además otras piezas durante una ceremonia en la que el monumento estuvo escoltado por quince recreadores históricos de la Asociación Tercio Viejo de Cartagena y de la Asociación Cultural Yecla Siglo de Oro, caracterizados como capitán, abanderado, tambor, arcabuceros, rodelero y piqueros de los Tercios españoles.

La iniciativa para rendir este homenaje fue propuesta por la alcaldesa y aprobada por unanimidad por el Pleno del Ayuntamiento. El proyecto había sido presentado previamente en la Real Academia Española por Noelia Arroyo, Arturo Pérez-Reverte y los autores de la obra.