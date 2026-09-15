Capitanía Marítima retira y precinta el velero encallado en una zona protegida al norte de Cabo de Palos, en Cartagena - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA REGIÓN DE MURCIA

CARTAGENA (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

Capitanía Marítima ha retirado este martes un velero de presunta bandera francesa que permanecía encallado desde el pasado 10 de septiembre en la Ensenada de la Encañizada, al norte de Cabo de Palos, y ha impuesto a su propietario una fianza de 10.000 euros como medida cautelar.

La embarcación ha sido precintada y tiene prohibido salir a la mar ante el incumplimiento de las advertencias y medidas impuestas por el Capitán Marítimo para garantizar la seguridad marítima y evitar la contaminación marina y posibles daños medioambientales.

El velero carecía de seguro de responsabilidad civil en vigor, de la señalización nocturna obligatoria para buques varados y de la vigilancia exigida para este tipo de situaciones, según ha informado la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia.

Capitanía Marítima había comunicado hace unos días al propietario la obligación de contratar una empresa de salvamento para poner a flote o extraer el casco de la zona de varada, al tratarse de una zona de baño y un espacio medioambientalmente protegido, según las comprobaciones y notificaciones efectuadas por el servicio fiscal de la Guardia Civil de Cabo de Palos y el Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Cartagena.

Ante el incumplimiento y una vez vencido el plazo concedido, una empresa autorizada ha procedido este martes a extraer la embarcación del punto de varada, ponerla a flote y trasladarla a un depósito.

La fianza de 10.000 euros tiene como finalidad asegurar la eficacia de la resolución que se dicte en el expediente administrativo sancionador incoado al efecto.

El levantamiento de la retención de la embarcación y su puesta a disposición de su propietario registral, una vez iniciado el correspondiente expediente sancionador y abonada la fianza, podrá determinarse, además, por el cumplimiento de las medidas cautelares y por la presentación por escrito de la conformidad y satisfacción ante Capitanía Marítima de los gastos ocasionados por su traslado y depósito en el puerto deportivo Tomás Maestre.