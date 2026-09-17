La Cárcel Vieja de Murcia articula nueve ciclos artísticos en su nueva oferta cultural de otoño

Presentación de la programación de otoño del Centro de Cultura Contemporánea Cárcel Vieja de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Exposiciones internacionales, cine experimental, creación sonora, música en directo, encuentros culturales, instalaciones audiovisuales y grandes eventos culturales protagonizan la programación de otoño del Centro de Cultura Contemporánea Cárcel Vieja de Murcia, según ha informado el Ayuntamiento capitalino.

El concejal de Cultura, Diego Avilés, ha presentado esta oferta gratuita, abierta a toda la ciudadanía, de lunes a domingo, y diseñada para acercar la cultura contemporánea desde una perspectiva innovadora e internacional, con el fin de contribuir de situar la ciudad dentro de los circuitos contemporáneos más relevantes.

"La Cárcel Vieja se ha convertido en uno de los principales espacios de proyección cultural internacional de Murcia. Su capacidad para acoger exposiciones, creadores y proyectos de referencia mundial permite que la ciudad dialogue de igual a igual con otros centros culturales europeos, fortaleciendo su posicionamiento como destino cultural y creativo", ha dicho Avilés.

Esta programación, según el edil, "supone un paso más en la consolidación de un modelo cultural abierto, accesible y de excelencia que sitúa a Murcia en el mapa internacional de la cultura contemporánea".

La programación se articula en torno a nueve ciclos artísticos: Monoton, No Muzak, En Bucle, Cabina Abierta, Sin Título, Viernes Spritz, Reencuentros, Raíz y Altavoz, lo que configura una propuesta que conecta artes visuales, cine, música, pensamiento y cultura audiovisual.

EXPOSICIONES

En el apartado expositivo destacan dos muestras internacionales. La artista angoleña-portuguesa Mónica de Miranda presentará 'The Sun Does Not Rise in the North', una exposición centrada en la memoria, la identidad y el territorio que podrá visitarse del 18 de septiembre al 22 de noviembre.

Además, en diciembre llegará la colectiva 'Everything Is Illuminated by the Shadows of the Past', que reunirá a destacados creadores internacionales en torno a conceptos como la memoria, la arquitectura y la construcción histórica y que permanecerá abierta hasta el 21 de febrero. La conformar trabajos de Virginia de Diego, Colectivo Fala, Fernanda Fragateiro, Patricia Gómez, María Trabulo y Giovanni Battista Piranesi.

A estas propuestas se suma 'Materia Interior', la gran exposición de Jaume Plensa, que continuará abierta hasta enero de 2027 y que contará además con un congreso internacional organizado junto a la Universidad de Murcia.

CINE, MÚSICA Y EXPERIMENTACIÓN SONORA

El cine tendrá también una presencia destacada a través del ciclo Sin Título (con cuatro sesiones), así como de diferentes programas dedicados al cine experimental, las vanguardias históricas y la obra de autores fundamentales del lenguaje audiovisual contemporáneo.

Asimismo, la Cárcel Vieja volverá a ser una de las sedes principales del Festival Internacional de Cine de la Ciudad de Murcia, IBAFF.

La música y la experimentación sonora ocuparán igualmente un lugar central. Monoton ofrecerá tres conciertos y propuestas de música experimental en directo desde esta misma tarde y finalizando el 19 de noviembre, mientras que No Muzak transformará distintos espacios mediante instalaciones y proyectos sonoros.

Por su parte, En Bucle acercará al público figuras esenciales de la cultura contemporánea a través de sesiones dedicadas a creadores como David Byrne, Laurie Anderson, Moondog o Kate Bush.