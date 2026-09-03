Carlos Ares actuará el 27 de septiembre en Cartagena tras cancelar su concierto de agosto por la lluvia

El artista Carlos Ares - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

El artista Carlos Ares actuará en Cartagena el próximo 27 de septiembre en la explanada del centro comercial La Rambla, a las 19.30 horas, tras verse obligado a suspender por causas meteorológicas la actuación prevista el pasado agosto en el auditorio Paco Martín.

El recital se enmarca en el ciclo 'Noches de Sal', iniciativa promovida este verano por el Ayuntamiento de Cartagena con la producción de Crash Music y Nación Sur, según ha informado el Consistorio de la ciudad portuaria.

Al trasladarse la cita a un espacio de mayor capacidad y tras agotarse el aforo de la fecha inicial, la organización ha puesto a la venta nuevas localidades a través del portal 'www.crashmusic.es'.

Las entradas adquiridas para la fecha de agosto mantienen su validez para la nueva convocatoria. No obstante, las personas interesadas en solicitar el reembolso del importe podrán gestionarlo hasta el próximo 16 de septiembre mediante el enlace recibido en la cuenta de correo electrónico utilizada durante la compra.