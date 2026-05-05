Carlos Ares, primer artista confirmado del festival Noches de Sal de Cartagena

Archivo - El cantautor coruñés Carlos Ares ha lanzado su segundo álbum 'La boca del lobo' - EUROPA PRESS / MATEO LANZUELA - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

Carlos Ares es el primer artista confirmado para el cartel del festival Noches de Sal que se celebrará este mes de agosto en Cartagena. El ciclo, organizado por el Ayuntamiento de Cartagena, desarrollará su sexta edición con varias noches de programación en el Auditorio Paco Martín.

El concierto de Carlos Ares se celebrará el 27 de agosto y las entradas se pondrán a la venta el 6 de mayo a las 12.00 horas en https://crashmusic.es/festivales/nochesdesal/

El resto de fechas del ciclo se anunciarán este miércoles, y próximamente se presentará el cartel completo con la programación de esta edición, que reunirá música en directo y grandes espectáculos durante el mes de agosto, según han informado desde Raw Music.

Carlos Ares fue galardonado en los Premios de la Música Independiente, reafirmando así el extraordinario momento creativo y artístico que atraviesa.

El músico, compositor, productor y multinstrumentista gallego partía como uno de los artistas más nominados de esta edición, con un total de seis candidaturas, y cerró la noche con tres galardones: Premio ONErpm a Álbum del Año, Premio AGEDI a Mejor Álbum de Pop y Premio INGRESSE a Mejor Directo por su actuación en la Plaza del Trigo del Sonorama Ribera, confirmando así la dimensión de una propuesta cada vez más sólida, personal y relevante dentro de la música española.

Este triple reconocimiento llega en plena expansión del universo de 'La Boca del Lobo', su segundo álbum de estudio, un trabajo con el que Carlos Ares ha consolidado y expandido su lenguaje artístico tras el impacto de su disco debut, 'Peregrino'.

Desde entonces, su evolución ha sido constante, apoyada en una propuesta que se caracteriza por una identidad sonora muy definida, una mirada autoral sólida y una forma de entender la canción basada en la emoción, el riesgo y la honestidad creativa.