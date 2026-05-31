La CARM ahorra más de 1,7 millones de euros con la instalación de 396 placas solares en tres edificios administrativos

Una De Las Tres Instalaciones Fotovoltaicas Instaladas En Edificios De La Comunidad Que Van A Permitir Un Ahorro De 1,7 Millones De Euros - CARM

MURCIA 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad ha llevado a cabo diversas actuaciones de mejora de la eficiencia energética en edificios administrativos con la instalación de 396 placas solares en tres de ellos, una medida que permitirá un ahorro económico superior a 1,7 millones de euros durante la vida útil estimada de las instalaciones.

Las nuevas instalaciones fotovoltaicas generarán unos 300.000 kWh anuales, una producción equivalente al consumo eléctrico medio de 85 viviendas, con un ahorro estimado superior a los 74.000 euros al año en la factura eléctrica de la administración regional.

La suma de las nuevas placas solares, junto a otras medidas de eficiencia energética como la sustitución de luminarias por tecnología LED, la instalación de detectores de presencia y la renovación de equipos de climatización por otros más eficientes, permitirán reducir en 127 toneladas anuales las emisiones de CO2 y disminuir un 28 por ciento el consumo energético, actualmente cifrado en 1.067.000 kWh.

La Consejería de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, a través de la Dirección General de Patrimonio, ha sido la encargada de desarrollar estas actuaciones, cuyo coste total asciende a 280.000 euros. La inversión se amortizará en aproximadamente 3,3 años gracias al ahorro previsto en el consumo energético.

El director general de Patrimonio, Salvador Cánovas, destacó que estas actuaciones forman parte de la estrategia del Gobierno regional "para minimizar, racionalizar y optimizar cada euro que invertimos". "Además del importante ahorro económico que supone esta apuesta por la eficiencia energética, contribuimos de manera significativa a avanzar hacia una administración más sostenible y comprometida con la reducción del impacto ambiental", señaló Cánovas.

Las placas solares se han instalado en el complejo Aseinfante, el Archivo Intermedio y el Parque Móvil Regional. En el complejo Aseinfante se han colocado 171 placas solares, con una capacidad de generación de 117.000 kWh anuales, lo que permitirá un ahorro de más de 27.000 euros y una reducción del consumo eléctrico del 22 por ciento.

En el Parque Móvil Regional se han instalado 162 placas solares, que generarán un ahorro superior a 19.000 euros anuales y reducirán el consumo energético en un 33 por ciento. Por su parte, en el Archivo Intermedio se han colocado 63 placas solares, que permitirán ahorrar más de 13.500 euros al año y reducir hasta un 68 por ciento la factura energética del edificio.