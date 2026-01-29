La CARM apoya las reivindicaciones de los agricultores porque "son las mismas que las del Gobierno regional"

MURCIA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional apoya las reivindicaciones de los agricultores que este jueves se manifiestan en toda la Región porque "son exactamente las mismas" que las del Ejecutivo autonómico. "Son justas y de sentido común", ha afirmado su portavoz, Marcos Ortuño, durante la rueda de prensa del Consejo de Gobierno.

"Es de sentido común frenar el hachazo al trasvase Tajo-Segura que está en riesgo real por decisiones exclusivamente políticas, defender una PAC sin recortes, poner fin a la inflación desbocada que está asfixiando al sector y exigir que los acuerdos comerciales con terceros países cumplan las mismas exigencias sanitarias, medioambientales y de calidad que se imponen a nuestros productos", ha apuntado.

Por otra parte, Ortuño considera "un insulto" que la directora general del Agua, María Dolores Pascual, afirmara este pasado miércoles que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) esperará a conocer la decisión del Tribunal Supremo sobre los recursos pendientes contra el plan de cuenca del Tajo, entre ellos el de Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), antes de aplicar las nuevas reglas de explotación del trasvase.

Para el portavoz regional, el Miteco "no tiene que esperar a nada ni a nadie para retirar la regla de explotación del trasvase", sino que tiene que "empezar a trabajar escuchando a los técnicos y a los científicos y dejando a un lado el sectarismo y los intereses partidistas".