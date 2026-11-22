El Director General De Litoral Y Puertos, Agustín Osete, Supervisa La Última Convocatoria Del Año De Los Exámenes Para Obtener Títulos Náuticos - CARM

MURCIA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad celebra este fin de semana la convocatoria con mayor número de inscritos para los exámenes para obtener las titulaciones náuticas de recreo de 2026, que contará con 2.253 aspirantes. Las pruebas, organizadas por la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, corresponden a la tercera y última convocatoria del año.

Los exámenes comenzaron ayer sábado en la Facultad de Economía y Empresa del Campus de Espinardo de la Universidad de Murcia, con las pruebas para las titulaciones de capitán de yate y patrón de yate, a las que estaban convocados 190 y 287 aspirantes, respectivamente.

Hoy domingo, se han celebrado los exámenes para obtener las titulaciones de patrón de embarcaciones de recreo (PER), en sus modalidades de examen completo y reducido, y patrón para navegación básica (PNB). En concreto, están convocados 1.552 aspirantes para el PER completo, 69 para el reducido y 155 para el PNB.

La titulación de patrón de embarcaciones de recreo continúa siendo la más demandada y concentra 1.621 aspirantes en esta convocatoria, entre las dos modalidades de examen.

La participación de esta última convocatoria supone un incremento de 288 personas respecto a noviembre de 2025, cuando se matricularon 1.965 aspirantes, lo que representa un 14,7 por ciento. Además, el balance de las convocatorias celebradas durante 2026 refleja que se han registrado 5.632 matriculaciones, frente a las 4.922 contabilizadas durante todo 2025, lo que supone 710 aspirantes más.

Además, en esta convocatoria por primera vez se ha prohibido el acceso a las aulas con móviles y se han utilizado detectores de dispositivos electrónicos para evitar posibles prácticas fraudulentas.

Los aspirantes pueden consultar toda la información relativa a los exámenes en la página web nautica.carm.es, donde están disponibles los horarios, la ubicación de las pruebas, los listados de admitidos y excluidos y la asignación de aulas.

Los resultados se publicarán a finales de la próxima semana. Las calificaciones podrán consultarse en esa misma página web mediante un acceso privado y personalizado con el DNI.