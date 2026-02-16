La CARM desplegará en 2026 un Plan de Internacionalización con 141 actuaciones en 49 países

La Consejera De Empresa, Empleo Y Economía Social, Marisa López Aragón, Explica El Nuevo Plan De Internacionalización 2026 A Las Cámaras De Comercio - CARM

MURCIA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha dado luz verde a la planificación de las acciones de internacionalización para 2026, un programa que articula 141 actuaciones en 49 países.

El plan, coordinado por la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), ha sido aprobado en el marco de la reunión mantenida con representantes de las Cámaras de Comercio de Murcia, Cartagena y Lorca, que colaboran en la ejecución de misiones comerciales y participaciones en ferias, consolidando una alianza institucional al servicio del tejido empresarial regional, según informaron fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

El plan cuenta con un presupuesto de 8,7 millones de euros y un calendario que se estructura sobre tres grandes ejes de acción. En el ámbito de la promoción comercial se contemplan 37 misiones y 45 participaciones en ferias internacionales, a las que se suman hasta 45 actuaciones complementarias de preparación y acompañamiento empresarial destinadas a labores como inteligencia de mercado, capacitación, estudios sectoriales, posicionamiento estratégico y apoyo técnico. Se trata de una planificación equilibrada que combina consolidación y diversificación de destinos, con presencia en países de Europa, América, Asia, África y Oceanía.

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, ha subrayado que "este plan es una hoja de ruta rigurosa, construida con criterios técnicos y en diálogo con el sector empresarial, para que nuestras empresas vendan más, en más mercados y con mayor valor añadido".

Asimismo, ha destacado que "internacionalizar es ganar tamaño, competitividad y resiliencia, por eso apostamos por una planificación ambiciosa, pero también inteligente y adaptada a la realidad de cada sector".

El diseño del plan ha partido de un proceso participativo amplio, con la recepción de más de 400 propuestas de actuación procedentes de entidades empresariales y sectoriales. Posteriormente, se aplicó un sistema de priorización basado en criterios estratégicos como, por ejemplo, alineación con la planificación regional, impacto económico o diversificación de mercados y sectores.

CAPTACIÓN DE INVERSIONES

En paralelo a la promoción comercial, el plan incorpora 14 actuaciones específicas de captación de inversiones, desarrolladas directamente por el área de 'Invest in Región de Murcia' del Info.

Estas actuaciones incluyen presentaciones institucionales de oportunidades de inversión, participación en encuentros especializados y acciones dirigidas a sectores estratégicos en mercados prioritarios. Su objetivo es atraer proyectos empresariales que generen actividad productiva, innovación y empleo en la Región.

América del Norte, Europa, Asia, Oriente Medio y norte de África centrarán la labor de captación de inversiones, combinando mercados maduros, proximidad estratégica, grandes economías emergentes y áreas con alta capacidad inversora.

NOVEDADES EN 2026

Entre las novedades más relevantes de 2026 destaca la creación de la Unidad de Vigilancia de Mercados, concebida como un instrumento permanente de análisis y anticipación ante un entorno internacional marcado por tensiones geopolíticas, cambios regulatorios y disrupciones en las cadenas de suministro. Esta Unidad integra herramientas de diagnóstico exportador, análisis estadístico, identificación de clientes potenciales, estudio de competidores y evaluación de riesgos comerciales, con el fin de proporcionar información útil y contrastada para la toma de decisiones empresariales.

La Unidad ha abordado ya un primer estudio sobre cadenas de valor, centrado en identificar dependencias estratégicas, posibles vulnerabilidades y oportunidades de reposicionamiento en determinados sectores productivos regionales.

Entre sus principales conclusiones se señala la necesidad de diversificar proveedores en mercados sensibles, reforzar la presencia en eslabones de mayor valor añadido y anticipar riesgos logísticos o regulatorios. Estas conclusiones han influido directamente en la configuración de algunas actuaciones del Plan 2026, priorizando destinos y sectores con mayor estabilidad y capacidad de crecimiento.

Junto a ello, el plan incorpora la iniciativa 'Región de Murcia te alimenta', una estrategia específica para reforzar el posicionamiento internacional del sector agroalimentario regional bajo una identidad común.

La consejera ha explicado que "hemos recibido multitud de propuestas para la organización de misiones inversas de empresas extranjeras en la Región, es decir, de delegaciones de importadores y cadenas del sector de la alimentación interesadas en conocer la producción regional con el objetivo de entablar relaciones comerciales". Por ello, en el marco del Plan 2026, el Info está organizando para el segundo trimestre del año el Foro 'La Región de Murcia te alimenta', donde se agruparán tanto las empresas extranjeras como las regionales.

"El objetivo principal del Foro es mostrar el potencial productivo y exportador de las empresas regionales del sector, facilitando el acceso directo a compradores internacionales procedentes de mercados estratégicos, seleccionados en función de los perfiles y necesidades de las empresas participantes", ha explicado.

Con esta planificación, el Gobierno regional "consolida un modelo integral de internacionalización que combina promoción comercial, captación de inversiones y vigilancia estratégica", ha indicado.

"Una hoja de ruta que no solo multiplica la presencia exterior de la Región de Murcia, sino que lo hace con método, con inteligencia y con una visión clara de largo plazo: convertir la apertura al mundo en una palanca estable de crecimiento y competitividad", señaló López Aragón, quien destacó la colaboración con las cámaras de Comercio, "que nos permite optimizar recursos y asegurar que cada misión y cada feria respondan a una estrategia clara de posicionamiento, apostando por mercados con verdadero potencial para nuestras empresas".

ADELANTO 2027

El avance del Plan de Internacionalización contempla para 2027 una programación inicial centrada en la participación en ferias internacionales de alto impacto, orientadas a reforzar la visibilidad exterior del tejido empresarial regional y consolidar la presencia en mercados estratégicos. Así, ya se está trabajando en la organización de estas actuaciones con el objetivo de garantizar su adecuada planificación y maximizar la participación empresarial.

Entre las actuaciones previstas destacan Navdex (Abu Dhabi) y Feindef (Madrid), en el ámbito de la defensa; Marca (Bolonia), vinculada a la distribución; Gulfood (Dubái) y Salón Gourmets (Madrid) en alimentación y productos gourmet; así como Djazagro (Argel), enfocada en tecnología de proceso, envase e ingredientes.