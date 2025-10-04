La CARM inicia trabajos de mejora de los hábitats forestales y refuerzo de las especies protegidas en Moratalla

MURCIA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, a través de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, pone en marcha este otoño una actuación destinada a la restauración adaptativa de hábitats forestales y al refuerzo de especies vegetales protegidas en el monte 'El Bebedor', de Moratalla.

Esta intervención forma parte del proyecto SPARTARIA, aprobado por la Fundación Biodiversidad y financiado con fondos NextGenerationEU. El proyecto tiene como finalidad mejorar la estructura del hábitat de interés comunitario bajo la denominación 'Formaciones endémicas de matorral arborescente con especies del género Juniperus'.

Este tipo de ecosistema se encuentra en 'El Bebedor' representado por pinares de pino carrasco con presencia de sabinas, enebros y encinas. Sin embargo, en las últimas décadas se han detectado desequilibrios estructurales que afectan a su conservación, debido a la excesiva densidad de coníferas, la escasa regeneración natural de frondosas nobles y la creciente presión de fenómenos extremos vinculados a las alteraciones climáticas, como las sequías prolongadas, las plagas forestales o los procesos de decaimiento.

Ante esta situación, la Comunidad Autónoma ha diseñado una intervención selvícola de carácter adaptativo que busca favorecer la estabilidad, la resiliencia y la diversidad florística del monte. Los trabajos se desarrollarán sobre una superficie total de 7,96 hectáreas y tendrán un plazo de ejecución de tres meses.

En primer lugar, se llevará a cabo un clareado selectivo de pinar mediante la tala de aproximadamente 1.400 pies de pino carrasco, lo que permitirá reducir la densidad del bosque y liberar espacio vital para el desarrollo de especies de frondosas. Esta acción se complementará con el resalveo de 150 matas de encina, que conllevará la selección de brotes y la eliminación de competencia herbácea en el entorno inmediato, lo que contribuirá a la consolidación de ejemplares de mayor vigor.

Otra de las medidas contempladas es la plantación directa de especies de alto valor ecológico, en concreto encina (Quercus ilex) y quejigo (Quercus faginea). Estas actuaciones permitirán reforzar las poblaciones locales de especies protegidas y aumentar la heterogeneidad estructural del monte. Asimismo, se procederá al control del regenerado indeseado, especialmente de matorral que dificulte el establecimiento de nuevas plántulas.

El presupuesto de ejecución asciende a 42.436 euros. El proyecto SPARTARIA, en cuyo marco se desarrolla esta actuación, constituye una iniciativa estratégica para la Región de Murcia. Su objetivo es impulsar nuevos modelos de gestión forestal que promuevan la diversificación, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo del empleo verde en entornos rurales.

Al mismo tiempo, busca favorecer la resiliencia de las masas forestales frente a la emergencia climática y contribuir a la transición ecológica. De esta forma, la Comunidad avanza en la protección activa de los ecosistemas más frágiles del territorio regional, garantizando la conservación de hábitats prioritarios y de las especies asociadas a ellos.

Con intervenciones como esta, "se refuerza el compromiso del Gobierno regional con la biodiversidad, el patrimonio natural y la sostenibilidad, en línea con los objetivos marcados por la Unión Europea en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia", destacan desde la CARM.