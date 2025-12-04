La CARM pide la convocatoria de las Conferencias Sectoriales de Medio Ambiente y Agricultura por la peste porcina

Granja porcina. - DGA.

MURCIA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Marcos Ortuño, ha pedido al Gobierno de España, con motivo de los casos de peste porcina, la convocatoria urgente de las Conferencias Sectoriales de Medio Ambiente y Agricultura con la participación de los consejeros de ambas áreas para "para mejorar la coordinación entre administraciones".

"Toda esta situación nos preocupa, nos está perjudicando, ya que esto puede afectar a las exportaciones de un sector importante en la Región de Murcia", ha añadido.

Asimismo, el portavoz ha afirmado, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que en la Región de Murcia no ha habido "ningún caso positivo" de peste porcina y que en la comunidad se ha actuado "desde el primer momento para reforzar la prevención y la coordinación con el sector".

Así, ha explicado que se han aumentado todas las actuaciones de vigilancia, incluyendo el aumento de los chequeos serológicos de peste porcina africana en las explotaciones, el análisis de cualquier jabalí que se haya encontrado muerto, sea cual sea la causa, y la información directa a los ayuntamientos y ciudadanos sobre cómo actuar si se localiza el cadaver de uno de estos animales.

Además, según ha indicado, las explotaciones están extremando también las medidas de bioseguridad, reforzando el control de accesos, la limpieza y la desinfección de vehículos y la revisión del vallado perimetral para evitar el contacto con la fauna.

Asimismo, el consejero ha señalado que toda persona que accede a una de estas granjas debe cambiarse de ropa y calzado y usar vestimenta exclusiva. También se está aplicando una cuarentena a todos los animales nuevos que llegan a las granjas

Por otra parte, se está prestando especial atención al control de accesos y la revisión de la documentación de cada movimiento de animales.