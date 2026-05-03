La CARM refuerza la protección del medio natural con 22.704 actuaciones de los agentes medioambientales en 2025

Agentes medioambientales se dirigen a unos ciclistas en el entorno de un parque regional para hacerles indicaciones. - CARM

MURCIA 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional reforzó durante el pasado año la protección del medio natural con un total de 22.704 actuaciones desarrolladas por los agentes medioambientales de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor en toda la Región de Murcia, una actividad que refleja el trabajo constante de vigilancia, prevención y conservación que se desarrolla a lo largo de todo el año en montes, espacios naturales, litoral y áreas rurales.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, destacó que esta cifra "pone de manifiesto la intensa labor que realizan los agentes medioambientales en la protección de nuestro patrimonio natural, una tarea esencial que combina vigilancia, prevención, investigación y también una importante labor de asesoramiento a los ciudadanos".

Vázquez subrayó que "la defensa del medio natural exige presencia constante sobre el terreno y una actuación coordinada y profesional como la que llevan a cabo los 115 agentes distribuidos en las 16 comarcas de la Región". En este sentido, añadió que "los datos reflejan claramente la proactividad y capacidad de respuesta de este servicio público fundamental para preservar nuestros ecosistemas y garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental".

Entre las actuaciones realizadas durante el pasado año destacan 1.378 actas e informes relacionados con la comprobación de ocupaciones y roturaciones en montes públicos, la revisión de tendidos eléctricos, la inspección de pozos y aprovechamientos, la vigilancia de vías pecuarias o el control de actividades vinculadas a la caza y la pesca. Estas tareas incluyen también la supervisión de ayudas, el seguimiento de poblaciones de fauna y flora silvestres o la revisión de acotados y vedados cinegéticos.

A pesar del carácter preventivo de gran parte de estas actuaciones, durante 2025 fue necesario tramitar 791 denuncias por acciones contra el patrimonio natural y elaborar siete atestados. La mayoría de estas infracciones estuvieron relacionadas con actividades ilícitas en materia de caza y pesca, quemas agrícolas o roturaciones de monte. También se registraron denuncias por ocupaciones de vías pecuarias y por actuaciones contrarias a la protección del medio marino e insular.

PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

La prevención de incendios forestales constituye otra de las áreas clave del trabajo de los agentes medioambientales. Durante 2025 se llevaron a cabo 11.315 actuaciones de vigilancia y prevención en masas forestales, a las que se suman la elaboración de 126 partes definitivos de incendios y 121 avances provisionales de incendios agrícolas.

Además, la Brigada de Investigación de Delitos Ambientales realizó 35 investigaciones para esclarecer las causas de incendios forestales.

En el ámbito de la conservación de la fauna silvestre, los agentes recogieron y trasladaron al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de El Valle un total de 900 ejemplares de aves, mamíferos y reptiles, de los cuales 615 pudieron ser recuperados y posteriormente liberados en su medio natural.

"El rescate y recuperación de fauna es un ejemplo claro de la dimensión ambiental y también social del trabajo de los agentes", explicó el consejero, que recordó que "muchas de estas actuaciones se realizan en coordinación con ciudadanos que alertan de animales heridos o en situación de riesgo".

La actividad de los agentes también se extendió a la supervisión de eventos y actividades en el medio natural. En total se realizaron 375 servicios dedicados específicamente al control de romerías, competiciones deportivas y otras actividades de uso público en espacios naturales.

VIGILANCIA AMBIENTAL EN MONTES, LITORAL Y ESPACIOS NATURALES

El trabajo desarrollado durante el pasado año incluyó también actuaciones específicas para la protección del patrimonio cultural y arqueológico, con 103 inspecciones en yacimientos y otros elementos del patrimonio histórico de la Región de Murcia. Además, se llevaron a cabo 480 itinerarios de custodia del territorio en montes y espacios naturales protegidos.

En el litoral murciano se realizaron 101 servicios de vigilancia y control de la actividad pesquera, embarcaciones de recreo y submarinismo deportivo, con especial atención a espacios de alto valor ecológico como la reserva marina de Islas Hormigas o isla Grosa. A estas actuaciones se suman 61 servicios de vigilancia integral en el Mar Menor.

Los agentes inventariaron 85 pozos y cavidades potencialmente peligrosas, inspeccionaron 314 líneas y tendidos eléctricos y actuaron sobre 26 tramos y 499 apoyos para mejorar su seguridad ambiental. También realizaron controles en 20 extracciones de áridos en canteras, 343 reconocimientos de vertidos de residuos y 21 inspecciones relacionadas con el uso de lodos en agricultura.

La labor de los agentes medioambientales incluyó igualmente 338 actuaciones para revisar daños provocados por episodios de meteorología adversa en caminos y pistas forestales, así como 223 intervenciones en operaciones de búsqueda y rescate en el medio natural.

A estas actuaciones se suman 1.280 servicios de atención directa a ciudadanos en los centros comarcales y en distintos eventos organizados por la Consejería, así como 36 acciones de educación ambiental desarrolladas en centros educativos y en programas de formación de alumnos en prácticas.

El consejero señaló que "la labor de los agentes medioambientales es esencial para proteger los recursos naturales de la Región de Murcia y garantizar que las generaciones futuras puedan seguir disfrutando de ellos". "Su trabajo diario, muchas veces silencioso, es una muestra del compromiso del Gobierno regional con la conservación del medio ambiente y la defensa de nuestro patrimonio natural", afirmó.