La CARM solicita a Sabic el mantenimiento de los puestos de trabajo que pudieran verse afectados por la venta

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, junto con la secretaria general de la Consejería, Ana Losantos, durante el encuentro telemático - CARM

MURCIA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, ha comunicado al vicepresidente europeo de Sabic, Roger Bosch, que la "prioridad absoluta" del Gobierno regional es "la defensa del empleo y la protección de los trabajadores ante el proceso de venta" de la compañía. Así se lo ha manifestado durante una reunión telemática en la que ha pedido el mantenimiento de los puestos de trabajo que pudieran verse afectados por la venta.

Asimismo, la consejera tiene contacto directo con el comité de empresa, a quienes ha trasladado la "preocupación" del Ejecutivo regional por la situación y reiterado que el objetivo principal del Gobierno autonómico es preservar los puestos de trabajo y favorecer, en la medida de lo posible, la continuidad laboral de los empleados, según informaron fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

"Nuestra prioridad es el mantenimiento del empleo y acompañar a los trabajadores en un momento de incertidumbre. Desde el Gobierno regional estamos en contacto permanente con el comité de empresa y con la dirección de la compañía para conocer la evolución del proceso", ha señalado López Aragón.

Asimismo, ha explicado que las decisiones empresariales se adoptan en el marco de la legalidad y de la libertad de gestión de las compañías, si bien "el Gobierno regional está realizando un seguimiento continuo del proceso para velar por el cumplimiento de la normativa vigente y la defensa de los intereses de los trabajadores y de la Región".

"Respetamos el marco legal y la autonomía empresarial, pero también tenemos la responsabilidad de defender el empleo y de velar por los intereses de la Región de Murcia", añadió la consejera.

En el caso de que finalmente hubiera trabajadores afectados, el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) ofrecerá asesoramiento individualizado y acompañamiento personalizado a cada uno de ellos, con el objetivo de orientarles y facilitar su reincorporación al mercado laboral. "Si hubiera trabajadores afectados, no estarán solos. Desde el SEF se les ofrecerá atención personalizada para orientarles y acompañarles en su futuro laboral", ha concluido la consejera.