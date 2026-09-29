Carmen Conde será lectura obligatoria de la PAU de la Región de Murcia por primera vez en el curso 2026-2027 - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

La escritora cartagenera Carmen Conde será, por primera vez, una de las lecturas obligatorias de la PAU de la Región de Murcia durante el curso 2026-2027, dentro de la materia de Lengua Castellana y Literatura, junto a autores como Miguel Hernández, Carmen Laforet y Federico García Lorca.

La incorporación permitirá que miles de estudiantes de la Región conozcan la obra de la escritora, coincidiendo con el 30 aniversario de su fallecimiento y de la creación del Patronato Carmen Conde-Antonio Oliver, institución encargada de custodiar y difundir su legado, según ha informado el Ayuntamiento de Cartagena.

La alcaldesa de Cartagena ha destacado la incorporación de Conde a las aulas y ha confiado en que los jóvenes puedan "enamorarse, aún más si cabe, de Carmen Conde, de su obra, de lo que significó en un momento en el que abrió camino y rompió techos".

En este sentido, ha recordado que Conde fue la primera mujer en ganar el Premio Nacional de Poesía y la primera mujer elegida académica de número de la Real Academia Española, además de destacar su vinculación con Cartagena, donde impulsó junto a Antonio Oliver proyectos como la Universidad Popular.

Para facilitar la preparación de la prueba, el Patronato Carmen Conde-Antonio Oliver ha elaborado una Antología poética comentada de Carmen Conde, un material didáctico que incluye una aproximación a su biografía, el contexto histórico y literario de su obra y comentarios de los poemas seleccionados para la PAU.

Los contenidos serán gratuitos y estarán disponibles para alumnado y profesorado a través de la página web del Patronato.

El director del Patronato, Fran Garcerá, ha celebrado que Conde se convierta en lectura obligatoria y ha reivindicado su vinculación con la ciudad: "Carmen Conde es marca Cartagena".

Garcerá ha señalado que la antología permitirá que "todo el profesorado, todo el alumnado de la región pueda estudiar a Carmen Conde de forma gratuita" y ha destacado el trabajo desarrollado durante 30 años para conservar su legado. En este sentido, ha invitado a los estudiantes a "leer a Carmen Conde".