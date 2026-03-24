Cartagena acogerá en junio la reunión del Grupo de Defensa del Comité de las Regiones y mostrará a la UE su potencial

López Miras durante la tercera reunión del Grupo de Trabajo sobre Defensa del Comité de las Regiones - CARM

MURCIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha anunciado este martes que Cartagena será sede el próximo 16 de junio de la reunión del Grupo de Trabajo sobre Defensa del Comité Europeo de las Regiones, precisamente "en un momento fundamental para trazar una hoja de ruta en materia de defensa y seguridad en la Unión Europea".

En la que será su cuarta reunión desde su constitución en abril de 2025, el grupo de trabajo saldrá por primera vez de Bruselas a propuesta de Fernando López Miras, que ejerce como presidente de este órgano, según ha informado la Comunidad Autónoma.

López Miras ha propuesto que Cartagena acogiera este encuentro para mostrar el potencial del programa 'Caetra' del Gobierno regional, que tiene en Cartagena su núcleo central, y por el que han mostrado interés otras regiones europeas de cara a potenciar el tejido de empresas dedicadas al sector de la defensa y la seguridad.

"Estarán presentes presidentes de otras regiones, representantes del Parlamento Europeo, responsables de la Comisión Europea y también representantes de las Fuerzas Armadas", ha adelantado López Miras, quien ha subrayado que su presidencia en este grupo "es positiva para la Región de Murcia, porque nos posiciona en esta hoja de ruta europea de defensa, en la captación de fondos y en las decisiones a adoptar".

Con esta cita "queremos transmitir que en el futuro de la defensa europea las regiones tienen mucho que decir. Y si se trata de territorios como la Región de Murcia, que tienen un vínculo indivisible con las Fuerzas Armadas, mucho más", ha afirmado el presidente.

El Grupo de Trabajo sobre Defensa del Comité Europeo de las Regiones fue creado de cara a garantizar que la dimensión local se vea reflejada en los esfuerzos de defensa de la UE.

López Miras fue elegido presidente después de presentar con éxito el dictamen 'Una industria europea de la Defensa fuerte', que proponía aportaciones a la Estrategia Industrial de Defensa Europea.

Este grupo, formado por nueve miembros, actúa como una plataforma de cooperación interinstitucional con los principales organismos de la UE y facilita el intercambio de buenas prácticas entre sus miembros.

Además, promueve la coherencia de los dictámenes sobre defensa, garantizando que la labor del Comité de las Regiones en materia de defensa y seguridad aporte valor estratégico y conocimientos especializados.