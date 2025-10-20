Cartagena adecuará una parte del monte de La Atalaya y la rambla del barrio de La Concepción para uso vecinal

Presentación de la propuesta, que se desarrollará en el marco del proyecto europeo LIFE Bauhausing Europe - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

El Ayuntamiento de Cartagena recuperará dos espacios de titularidad municipal en el monte de La Atalaya y la rambla del barrio de La Concepción para destinarlos a lugar de esparcimiento, mirador y zona de cultivo de ocio para los vecinos de la zona, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La propuesta, que se desarrollará en el marco del proyecto europeo LIFE Bauhausing Europe, contempla la construcción de un bosque comestible, un sistema de cultivo diseñado para imitar la estructura y funciones de un bosque natural, en una parcela situada sobre el barrio, que actuará también como mirador.

En este lugar, se plantarán frutales autóctonos (membrillo, cítricos, algarrobos) y variedades hortícolas. Además, la zona cultivada será vallada para evitar el acceso de animales y se instalará mobiliario urbano.

A su vez, se intervendrá en el área de la rambla, ubicada tras la parroquia de La Concepción. En este espacio, además de pintar el muro perimetral, se plantarán especies aromáticas culinarias (curry, orégano, eneldo), hortícolas (zanahoria, calabacín) y flores comestibles, tanto en jardineras elevadas, para facilitar su uso por personas con movilidad reducida, como en otras a ras de suelo.

La intervención fue presentada por personal del Departamento de Proyectos Europeos del Ayuntamiento de Cartagena y de la consultora EuroVértice en un acto en el edificio de la Asociación de Vecinos del Barrio de La Concepción.

Durante el encuentro, los asistentes pudieron decidir la ubicación de los módulos de mobiliario urbano, desarrollados por la Universidad Politécnica de Cartagena, que se instalarán en la zona del mirador.

Con formas geométricas y posibles usos diversos, como bancos, papeleras o juegos infantiles, entre otros, las piezas serán fabricadas a partir de restos de construcción impresos en 3D.

Siguiendo la filosofía del proyecto LIFE Bauhausing Europe, esta propuesta innovadora contribuye aún más a fomentar la sostenibilidad del entorno.

Además, se presentó el estado actual de la licitación para la renovación del edificio de la asociación de vecinos, que servirá para convertirlo en un espacio más sostenible desde el punto de vista ambiental, accesible y adaptado a las necesidades de la comunidad.

Cofinanciado por el programa LIFE de la Unión Europea, este proyecto, coordinado por EuroVértice, cuenta como socios, entre otras entidades, con el Ayuntamiento de Cartagena y la Universidad Politécnica de Cartagena.

Desarrollado en cinco municipios de España, Hungría, Letonia y Croacia, su objetivo es demostrar que es posible aplicar la Nueva Bauhaus Europea desde lo local, independientemente del ámbito territorial, mediante la renovación integral de edificios públicos como punto de partida para iniciar procesos de transformación en barrios.