Cartagena asumirá el impulso de un plan urbanístico para construir 1.430 viviendas protegidas ante la inacción de Sareb - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

El Ayuntamiento cambiará el sistema de actuación del sector de Los Molinos Marfagones tras años de bloqueo

CARTAGENA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena impulsará el desarrollo del Plan Parcial Buenos Aires, situado en Los Molinos Marfagones, con capacidad para unas 1.430 viviendas protegidas, ante la falta de respuesta de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), propietaria de la mayor parte del suelo. La alcaldesa, Noelia Arroyo, llevará a la Junta de Gobierno Local la propuesta para cambiar el sistema de actuación urbanística, de iniciativa privada a pública.

"Si el propietario no desarrolla el suelo, lo desarrollará el Ayuntamiento", ha afirmado Arroyo, quien ha señalado que el Consistorio ha reclamado a la entidad que asuma sus obligaciones, tanto a través de una moción aprobada por unanimidad en el Pleno como mediante un requerimiento formal, sin que se haya producido una respuesta efectiva.

El Plan Parcial Buenos Aires fue aprobado en 2008 con el objetivo de construir viviendas protegidas destinadas a jóvenes. Sin embargo, la crisis inmobiliaria llevó a la sociedad promotora, Cartagena Joven, S.L., a entrar en concurso de acreedores, cuando solo había ejecutado parte de la urbanización y construido dos parcelas. Tras su liquidación, siete parcelas pasaron a Sareb y otra a una sociedad distinta. La actuación debía haber concluido en 2016, según informan fuentes municipales.

En enero de 2025, el Pleno municipal aprobó por unanimidad una moción para exigir a Sareb que cumpliera sus obligaciones. Dos meses después, la Junta de Gobierno requirió a los propietarios que asumieran formalmente la condición de urbanizador en un plazo de quince días y advirtió de que, en caso contrario, el Ayuntamiento modificaría el sistema de actuación. Según el Consistorio, el plazo transcurrió sin que los propietarios asumieran esa condición ni presentaran propuestas para reactivar el desarrollo.

El cambio permitirá al Ayuntamiento impulsar la urbanización del sector mediante un sistema de iniciativa pública, previsto en el artículo 197 de la Ley de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, con el objetivo de destinar el suelo a la construcción de vivienda protegida.

El procedimiento contempla un periodo de información pública de veinte días y la notificación individual a Sareb y al resto de propietarios, que dispondrán de quince días para presentar alegaciones. Una vez estudiadas, el Ayuntamiento determinará el sistema de iniciativa pública más adecuado para completar la actuación.

RECLAMACIÓN SOBRE LA CESIÓN DE SUELO

Además, el Grupo Municipal Popular llevará al Pleno una moción para respaldar el cambio del sistema urbanístico y reclamar al Gobierno de España que Cartagena pueda acceder a las mismas condiciones de cesión gratuita de suelo que Sareb ha anunciado para Mula. Según el Ayuntamiento, la entidad reclama más de dos millones de euros por varias parcelas en Cartagena.

"Cartagena no pide privilegios. Pide lo mismo que se da a otros, y pide vivienda para sus jóvenes", ha afirmado Arroyo, quien ha recordado que el Consistorio está dispuesto a ceder gratuitamente suelo municipal para promover nuevas viviendas asequibles.