Cartagena cierra el primer trimestre con un superávit de casi 4 millones y reduce su deuda en otros tres

Edificio administrativo de San Miguel - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena ha cerrado el primer trimestre del ejercicio 2026 con un superávit de 3.962.356 euros y ha logrado reducir su deuda pública en 3 millones de euros, según ha informado el Consistorio a partir de los informes técnicos de ejecución trimestral del presupuesto.

El concejal de Hacienda, Ignacio Jáudenes, ha destacado que estos indicadores confirman la "buena evolución" de las cuentas locales y ha asegurado que el Ayuntamiento cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria y mantiene su deuda por debajo del límite legal exigido, situado en el 75% de ingresos corrientes liquidados.

Según el edil, el Ayuntamiento mantiene una senda de reducción de deuda que ya permitió rebajarla en 3 millones durante los tres primeros meses del año.

"Nuestro programa es bajar la deuda este año en 12,3 millones de euros, más de un millón de euros al mes", ha indicado Jáudenes, que ha defendido que la evolución del primer trimestre permite mantener el control de las cuentas, cumplir con los proveedores y sostener la prestación de los servicios municipales.

Asimismo, ha subrayado que el informe refleja "unas cuentas saneadas, con superávit, reducción de deuda y capacidad para afrontar los compromisos económicos del ejercicio". "Cartagena está haciendo compatible la prestación de servicios con una gestión responsable de la deuda", ha afirmado el edil de Hacienda.

BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS

El informe técnico detalla que el presupuesto consolidado de ingresos del Ayuntamiento y sus organismos autónomos dependientes asciende a 348,3 millones de euros. Al cierre del trimestre, se registraron 45,1 millones de euros en derechos reconocidos netos y 32,8 millones en ingresos netos.

Por el lado de los gastos, los créditos definitivos de la corporación suman un total de 343,8 millones de euros. De esta cantidad, 103,7 millones corresponden a créditos comprometidos, 54,7 millones a obligaciones reconocidas y 47,1 millones de euros ya han sido formalmente pagados.