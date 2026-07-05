Cartagena se consolida en la escena internacional con la histórica actuación de 'Iron Maiden' ante 20.000 personas

Rock Imperium 2026 - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

Cartagena ha vivido este sábado una noche histórica con la actuación de la mítica banda británica 'Iron Maiden', cabeza de cartel de la quinta edición del festival Rock Imperium, que ha congregado a más de 20.000 personas entre las que se encontraban el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, quienes respaldaron con su presencia esta cita cultural de primer nivel, que ha superado todas las expectativas.

La alcaldesa ha destacado como en su quinto aniversario, el festival ha situado la marca Cartagena en lo más alto del panorama musical, "hace cinco años tuvimos un sueño que ya se ha hecho realidad: celebrar aquí uno de los grandes festivales de rock, que se ha consolidado como una de las citas de referencia en todo el mundo".

En este sentido, la regidora ha subrayado la solvencia del municipio para albergar citas de esta envergadura, "la ciudad está perfectamente preparada. Este espectáculo reúne a 50.000 personas de 40 países diferentes y deja un impacto de 15 millones de euros para la ciudad, la restauración, los hoteles y los comercios. Nos hace seguir pensando en grande porque Cartagena lo tiene todo y es el mejor escenario".

Por su parte, el director del festival, Juan Antonio Muñoz, ha calificado esta edición como "muy ambiciosa" y ha calificado de "hito" la presencia de la banda liderada por Bruce Dickinson, "es el quinto aniversario y había que celebrarlo a lo grande. Traer a Iron Maiden era casi un imposible, pero ha sido una realidad gracias en grandísima parte al apoyo del Ayuntamiento de Cartagena y de la Comunidad Autónoma", ha afirmado.

"Desde el principio prometimos hacer algo grande en Cartagena, lo estamos cumpliendo e intentamos mejorarlo cada año", ha añadido el responsable del festival.

Aprovechando el éxito de esta edición, ya se han anunciado los primeros detalles de la próxima cita, que mantendrá sus fechas en el primer fin de semana de julio, los días 2, 3 y 4, para favorecer la convivencia con el entorno y la actividad universitaria. La organización ya ha lanzado un avance de cartel con cinco bandas, destacando a 'Helloween' como cabeza de cartel para la jornada del domingo.