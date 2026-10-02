Cartagena contiene en septiembre el repunte estacional del paro tras el verano

Terraza de un bar en Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 2 (EUROPA PRESS)

Cartagena mantiene en septiembre la tendencia de los últimos años hacia una menor estacionalidad del empleo, con un repunte del paro tras el verano que se produce desde niveles de desempleo muy inferiores a los de ejercicios anteriores.

El desempleo aumenta un 1,9 por ciento respecto a agosto, coincidiendo con el final de la temporada alta, aunque la subida no afecta por igual a todos los sectores. El paro baja durante septiembre en agricultura, industria y construcción, mientras el incremento se concentra fundamentalmente en servicios y entre las personas sin actividad anterior.

El concejal de Empleo, Álvaro Valdés, ha destacado que el comportamiento del empleo en los últimos años confirma que "seguimos teniendo un efecto estacional al terminar el verano, como es lógico en un municipio con un litoral tan amplio, pero esos repuntes son mucho más suaves que hace unos años y se producen desde niveles de paro cada vez más bajos".

Esta evolución se aprecia especialmente en los servicios. En septiembre de 2023 el sector superaba los 9.400 desempleados; un año después había bajado a unos 8.700; en septiembre de 2025 se situó en unos 8.300 y este año queda en torno a 8.200. En tres años, el paro en servicios se ha reducido en más de 1.200 personas, alrededor de un 13 por ciento.

La tendencia ya se había observado en los anteriores finales de temporada. Entre julio y octubre, periodo en el que tradicionalmente se concentra buena parte del retorno al desempleo tras el verano, el aumento fue de 511 personas en 2023, 467 en 2024 y 266 en 2025. En dos años, por tanto, el rebote estacional se redujo prácticamente a la mitad.

"Lo importante no es pensar que la estacionalidad ha desaparecido. Tenemos playas y una actividad de sol y playa muy importante y siempre habrá empleos ligados especialmente al verano. Lo que estamos consiguiendo es que cada vez haya más actividad y más empleo durante el resto del año", ha señalado Valdés.

El concejal ha relacionado esta evolución con el crecimiento de un destino urbano apoyado en el patrimonio, la cultura, los cruceros, la gastronomía, los congresos y los eventos, que complementa la actividad del litoral y permite prolongar la temporada turística.

La perspectiva de la legislatura también mantiene un saldo favorable. Desde junio de 2023, el paro se ha reducido en Cartagena en más de 2.000 personas, cerca de un 15 por ciento. Si se amplía la comparación hasta junio de 2019, el descenso supera las 3.100 personas y el 20 por ciento.

"Tenemos que seguir trabajando porque el objetivo es que cada vez haya más cartageneros trabajando y menos buscando empleo. Los datos nos dicen que estamos reduciendo el paro a medio plazo y que nuestro mercado laboral soporta cada vez mejor el final de las temporadas altas", ha señalado el concejal de Empleo.

Y es que, Cartagena cerró septiembre con 12.027 personas inscritas como demandantes de empleo, frente al 11.803 de agosto. La cifra se mantiene, pese al repunte estacional, muy por debajo de los niveles registrados al comienzo de la legislatura y de los que tenía el municipio hace siete años.