Cartagena convoca ayudas a la maternidad para 2027 con una dotación de 170.000 euros

Personas paseando por Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

La Junta de Gobierno prorroga el convenio con el Colegio de Farmacéuticos para costear medicamentos a usuarios de Servicios Sociales

CARTAGENA (MURCIA(, 5 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cartagena ha aprobado la convocatoria de las ayudas a la maternidad para 2027, con una dotación de 170.000 euros, y la prórroga para el próximo año del convenio con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia para costear medicamentos a personas atendidas por Servicios Sociales. También ha aprobado una generación de crédito de 40.000 euros para el acompañamiento de personas con trastorno mental grave o adicciones y las becas de los voluntarios del Cuerpo Europeo de Solidaridad.

Las ayudas a la maternidad son prestaciones económicas de pago único por cada hijo nacido, adoptado o acogido con fines adoptivos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2027. La cuantía máxima es de 400 euros por hijo y en partos o adopciones múltiples se incrementa un 25 % a partir del segundo hijo y un 50 % a partir del tercero. Pueden solicitarlas los progenitores, adoptantes o acogedores preadoptivos con residencia legal en Cartagena y empadronados en el municipio de forma ininterrumpida durante al menos tres años antes de la solicitud, ambos o al menos uno de ellos junto al menor en el mismo domicilio, según han informado desde el Consistorio.

En adopciones y acogimientos el menor no podrá superar los 12 años, y los solicitantes deben estar al corriente de sus obligaciones con Hacienda, la Seguridad Social y el Ayuntamiento. Las solicitudes se presentarán en los tres meses siguientes al nacimiento, adopción o acogimiento y se atenderán por orden de entrada en el Registro General hasta agotar el crédito, con resolución en un plazo máximo de tres meses.

En cuanto al convenio con el Colegio Oficial de Farmacéuticos, se prorroga del 1 de enero al 31 de diciembre de 2027 con una aportación municipal de 65.627,56 euros. Cubre el gasto en medicamentos prescritos por un facultativo a personas en situación de necesidad derivadas por los Servicios Sociales municipales que no pueden costearlos e incluye un seguimiento de la adherencia terapéutica de enfermos crónicos mediante el Sistema Personalizado de Dosificación. La colaboración comenzó con el convenio aprobado en agosto de 2022 y se ha prorrogado cada año; en mayo de 2025 una adenda incorporó el seguimiento de la adherencia y amplió la dotación, que en 2024 era de 40.000 euros.

La generación de crédito de 40.000 euros en el presupuesto de 2026 procede del Servicio Murciano de Salud y financiará el acompañamiento comunitario intensivo en proyectos de vida de personas con trastorno mental grave o adicciones atendidas en la red de salud mental. Con estos fondos, Servicios Sociales contratará a dos profesionales de apoyo y desarrollará actividades formativas y de difusión. Este crédito forma parte de una aportación de 100.000 euros del Servicio Murciano de Salud para el programa Proyecto de Vida Inclusivos.

Por último, se han aprobado dos becas de compensación de 1.000 euros cada una para los dos voluntarios europeos que colaboran durante once meses en las actividades del Servicio de Juventud, dentro del programa Cuerpo Europeo de Solidaridad. Las becas cubren los gastos personales de los voluntarios durante su estancia.