Cartagena coordinará un proyecto europeo para anticipar los efectos del calor extremo con datos de satélite - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena coordinará durante los próximos 24 meses el proyecto europeo H-TRUST, una iniciativa que combinará datos de satélite, sensores urbanos y sistemas de información municipal para anticipar los efectos del calor extremo y mejorar la respuesta de la ciudad ante episodios de altas temperaturas.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este miércoles la participación de Cartagena en el proyecto, presentado a la convocatoria HORIZON-EUSPA-2026-SPACE-02-51 de Horizonte Europa. H-TRUST cuenta con un presupuesto global de 1,6 millones de euros, de los que 338.125 euros corresponden a Cartagena, financiados íntegramente por la Unión Europea. El Ayuntamiento asumirá además la coordinación del consorcio y será una de las tres ciudades piloto, junto a Gabrovo (Bulgaria) y Cascais (Portugal), según ha informado el Consistorio.

El proyecto contará con dos casos de uso en Cartagena, centrados en el turismo y los trabajos al aire libre. En el ámbito turístico se desarrollarán herramientas para detectar situaciones de estrés térmico y mejorar la planificación de servicios, horarios y recorridos, especialmente durante la temporada de cruceros. Para ello se utilizarán indicadores como el WBGT y el UTCI, que tienen en cuenta factores como la temperatura, la humedad, la radiación y el viento.

En el caso de los trabajos al aire libre, el objetivo será establecer umbrales de riesgo por calor que permitan anticipar situaciones adversas y facilitar la planificación o reprogramación de determinadas tareas.

En este sentido, H-TRUST combinará información de los programas espaciales europeos Copernicus, EGNSS y Destination Earth con datos de sensores urbanos, sistemas municipales, información geográfica y el gemelo digital de Cartagena. Las soluciones se probarán en las tres ciudades piloto con el objetivo de que puedan replicarse posteriormente en otros municipios europeos.