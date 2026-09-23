Cartagena coordinará un proyecto europeo para anticipar los efectos del calor extremo con datos de satélite

Cartagena coordinará un proyecto europeo para anticipar los efectos del calor extremo con datos de satélite
Cartagena coordinará un proyecto europeo para anticipar los efectos del calor extremo con datos de satélite - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
Europa Press Murcia
Publicado: miércoles, 23 septiembre 2026 12:38
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CARTAGENA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena coordinará durante los próximos 24 meses el proyecto europeo H-TRUST, una iniciativa que combinará datos de satélite, sensores urbanos y sistemas de información municipal para anticipar los efectos del calor extremo y mejorar la respuesta de la ciudad ante episodios de altas temperaturas.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este miércoles la participación de Cartagena en el proyecto, presentado a la convocatoria HORIZON-EUSPA-2026-SPACE-02-51 de Horizonte Europa. H-TRUST cuenta con un presupuesto global de 1,6 millones de euros, de los que 338.125 euros corresponden a Cartagena, financiados íntegramente por la Unión Europea. El Ayuntamiento asumirá además la coordinación del consorcio y será una de las tres ciudades piloto, junto a Gabrovo (Bulgaria) y Cascais (Portugal), según ha informado el Consistorio.

El proyecto contará con dos casos de uso en Cartagena, centrados en el turismo y los trabajos al aire libre. En el ámbito turístico se desarrollarán herramientas para detectar situaciones de estrés térmico y mejorar la planificación de servicios, horarios y recorridos, especialmente durante la temporada de cruceros. Para ello se utilizarán indicadores como el WBGT y el UTCI, que tienen en cuenta factores como la temperatura, la humedad, la radiación y el viento.

En el caso de los trabajos al aire libre, el objetivo será establecer umbrales de riesgo por calor que permitan anticipar situaciones adversas y facilitar la planificación o reprogramación de determinadas tareas.

En este sentido, H-TRUST combinará información de los programas espaciales europeos Copernicus, EGNSS y Destination Earth con datos de sensores urbanos, sistemas municipales, información geográfica y el gemelo digital de Cartagena. Las soluciones se probarán en las tres ciudades piloto con el objetivo de que puedan replicarse posteriormente en otros municipios europeos.

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