Cartagena duplicará las ayudas por nacimiento, que han beneficiado a 600 familias desde 2025

La alcaldesa y presidenta del Partido Popular de Cartagena, Noelia Arroyo, durante una visita a una escuela infantil - PP CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

Las ayudas municipales por nacimiento en Cartagena se duplicarán tras la aprobación prevista este próximo jueves en la Junta de Gobierno Local. La alcaldesa de Cartagena y presidenta del Partido Popular de la ciudad portuaria, Noelia Arroyo, ha anunciado durante una visita a una escuela infantil que la prestación general pasará de 200 a 400 euros, mientras que en los partos múltiples, las cuantías subirán de 250 a 500 euros para el segundo hijo y de 300 a 600 euros para el tercero y siguientes.

Desde su puesta en marcha en 2025, el Ayuntamiento ha concedido 600 prestaciones: 322 en el primer ejercicio y 278 en lo que va de 2026. De ellas, 13 corresponden a partos múltiples: ocho en 2025 y cinco este año. La convocatoria contempla ayudas por nacimiento, adopción y acogimiento preadoptivo, sujetas a los requisitos de sus bases, han informado desde el Consistorio.

"El nacimiento de un hijo trae nuevas ilusiones, pero también gastos y responsabilidades. Vamos a duplicar estas ayudas para que las familias cuenten con un respaldo mayor desde el primer momento", ha afirmado Arroyo.

La presidenta popular ha señalado que para el Partido Popular, "las familias son una prioridad. Ese compromiso tiene que reflejarse en las decisiones, en los presupuestos y en los servicios. Queremos que quienes deciden tener hijos encuentren apoyo económico y alternativas para desarrollar su proyecto familiar y profesional".

SERVICIOS PARA CRIAR Y CONCILIAR

Durante esta legislatura el PP ha implantado la gratuidad de las 12 escuelas infantiles municipales, con más de 1.000 plazas para menores de entre cuatro meses y tres años. Según la estimación publicada por el Ayuntamiento, supone un ahorro superior a 500.000 euros anuales para las familias.

La oferta incluye las 275 plazas de las Semanas Corresponsables de 2026, con actividades deportivas y de creación audiovisual y una programación ampliada a los días previos al inicio del curso. Las escuelas y actividades municipales de verano ofrecieron más de 2.400 plazas, con recursos de atención adaptada para menores con discapacidad y necesidades educativas especiales.

Estas medidas se completan con el transporte público gratuito para menores de hasta 14 años y las bonificaciones para familias numerosas.

Arroyo ha defendido que "las familias necesitan respaldo cuando nace un hijo, cuando llega el momento de incorporarse al trabajo y cuando tienen que organizar los cuidados durante las vacaciones escolares. Nuestra responsabilidad es escuchar esas necesidades y ofrecer soluciones".

También ha señalado las dificultades que afrontan muchas mujeres para compatibilizar la maternidad y su trayectoria profesional, y ha defendido que las ayudas económicas deben acompañarse de servicios de conciliación durante todo el año.