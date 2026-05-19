Cartagena fija para el 2 de junio el debate y votación de la moción de censura contra el Gobierno de Arroyo

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CARTAGENA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

El debate y votación de la moción de censura presentada contra la alcaldesa de Cartagena, la 'popular' Noelia Arroyo, se celebrará el martes 2 de junio, a las 12.00 horas, en una sesión extraordinaria que acogerá el Salón de Plenos de la Casa Consistorial.

Así consta en la notificación oficial de la convocatoria emitida 'ex lege' por la Secretaría General del Pleno tras la entrada formal de la moción este martes por parte de PSOE, MC, Sí Cartagena y dos exconcejales de Vox que figuran como no adscritos.

La resolución emitida por el Consistorio certifica que la iniciativa reúne todos los requisitos legales establecidos en el artículo 197 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG).

Asimismo, ratifica que la moción ha sido propuesta por la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación municipal y propone formalmente como candidato a la Alcaldía-Presidencia de la ciudad portuaria al concejal Jesús Giménez Gallo, portavoz de MC.

La sesión plenaria contará con un orden del día único para el desarrollo deldebate.