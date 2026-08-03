Cartagena inicia las obras para conectar las dos laderas del Monte Sacro - AYTO. CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena ha iniciado las obras de adecuación del Monte Sacro, una actuación que permitirá conectar las dos laderas del cerro entre las calles Serreta y Sor Francisca Armendáriz y mejorar su integración con el casco histórico.

Los trabajos cuentan con una inversión de 1,4 millones de euros y se desarrollarán sobre una superficie cercana a los 14.000 metros cuadrados. El proyecto contempla la creación de nuevos recorridos peatonales, mejoras de accesibilidad y la recuperación de un espacio que hasta ahora permanecía aislado de las calles y barrios de su entorno, según ha informado el consistorio.

La actuación incluye además la ordenación de las zonas de aparcamiento, una instalación deportiva y un parque canino, con el objetivo de incorporar nuevos usos al espacio desde esta primera fase de recuperación.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha destacado que la intervención permitirá que el Monte Sacro "deje de funcionar como una isla dentro de la ciudad". "Conectamos sus dos laderas y damos el primer paso para integrarlo plenamente en la vida urbana de Cartagena", ha señalado.

El Ayuntamiento ha explicado que las obras tienen carácter previo a la transformación definitiva del ámbito y se han diseñado de forma compatible con la protección arqueológica. El objetivo es preparar el terreno para su futuro desarrollo residencial y patrimonial.

El proyecto también contempla la habilitación de un aparcamiento disuasorio temporal para dar servicio a vecinos, estudiantes y visitantes mientras avanza la ordenación definitiva del Monte Sacro.

Las obras cuentan con un plazo de ejecución de seis meses y suponen el inicio de la recuperación de uno de los principales vacíos urbanos del casco histórico, mejorando la conexión entre la Serreta, Muralla de Tierra, Sor Francisca Armendáriz y las calles del entorno.