Cartagena instala un nuevo punto accesible en la playa de Mar de Cristal - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CARTAGENA (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)
El Ayuntamiento de Cartagena ha instalado un nuevo punto accesible en la playa de Mar de Cristal, junto al puesto de Protección Civil, para facilitar el acceso al agua a personas con movilidad reducida.
La actuación ha consistido en trasladar la pasarela y la caseta adaptada a una zona de baño con mejores condiciones de acceso, después de que usuarios y vecinos trasladaran las dificultades existentes en el emplazamiento anterior. El concejal de Litoral, Álvaro Valdés, ha visitado la zona para comprobar las necesidades planteadas, según ha informado el Consistorio.
Los trabajos se han ejecutado en un plazo de 48 horas y el servicio se mantiene también en la ubicación anterior de forma complementaria. Con esta intervención, actualmente, Cartagena cuenta con 25 playas accesibles y cuatro puntos de baño asistido.