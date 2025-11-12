El Cartagena Jazz Festival recibe este jueves al violonchelista Matthieu Saglio

CARTAGENA (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

El Cartagena Jazz Festival, organizado por el Ayuntamiento programa este jueves 13 de noviembre el concierto de Matthieu Saglio, quien actuará en formación de cuarteto en el salón de actos del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, a las 20.30 horas.

"Saglio es un ejemplo de artista multidisciplinar, ya que el virtuoso violonchelista realiza unos recitales imprescindibles para los amantes de la música", ha asegurado el director del festival, Eugenio González. El artista francés es reconocido internacionalmente con sus trabajos, como 'El camino de los vientos', que "ya supera las 10 millones de escuchas en Spotify y numerosos conciertos en más de 40 países de Europa, África, América y Asia", ha añadido, según han informado fuentes municipales en una nota de prensa.

Su faceta de compositor ha sido solicitada a menudo para bandas sonoras de teatro, danza y documentales. El eje director de la carrera de Saglio siempre ha sido intentar que su violonchelo consiga dialogar con otras culturas. De formación clásica, es uno de los precursores de la introducción del violonchelo en el flamenco con el grupo Jerez-Texas.

En su actuación en la 44ª edición del Cartagena Jazz Festival estará acompañado por Christian Belhomme, al teclado y piano; Léo Ullmann, al violín y Ze Luis Nascimento, a la percusión.

Además de Saglio, este fin de semana la 44ª edición del Cartagena Jazz Festival contará con nombres propios como Stacey Kent y su sutileza artística, los pianistas Dorantes y Moisés P. Sánchez juntos, o el virtuosismo vocal de Cécile Mclorin Salvant, entre otros artistas.

Las entradas están a la venta en www.jazz.cartagena.es