Cartagena lanza la subasta de 11 solares en el casco histórico con una rebaja del 25% para reactivar la edificación

La alcaldesa, Noelia Arroyo, y el edil Pablo Braquehais, junto a un solar - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cartagena ha aprobado el Pliego de cláusulas administrativas particulares y la apertura de una nueva licitación pública para la enajenación forzosa de once solares situados en el casco histórico, según ha informado el Consistorio.

Esta nueva convocatoria, que se publicará en los próximos días en el Perfil del Contratante, llega después de que la primera subasta quedara desierta el pasado 22 de enero de 2026, al no presentarse ninguna oferta admisible.

La Ley de Ordenación Territorial y Urbanística (LOTURM) establece la reducción en un 25% del precio inicial de tasación. Con esta rebaja, el Ayuntamiento pretende incentivar la inversión privada y poner en uso unos suelos que llevan décadas sin edificar, cumpliendo así con los objetivos de la Estrategia Municipal de Vivienda.

Los solares, pertenecientes a propietarios que incumplieron sus obligaciones urbanísticas, se distribuyen por las calles Aire, Balcones Azules, Duque, Honda, San Diego, y las plazas San Francisco y Risueño.

En total suman una superficie de 2.076 metros cuadrados de suelo y 8.705 de edificabilidad, con un potencial aproximado de 80 viviendas.

El presupuesto base de licitación global asciende a 1.790.545 euros, y la adjudicación se realizará por procedimiento abierto, con el único criterio del mejor precio ofertado.

Los interesados deberán presentar sus ofertas electrónicas en la Plataforma de Contratación del Sector Público en el plazo que se determine en el anuncio.

El concejal del Área de Patrimonio y Vivienda, Pablo Braquehais, ha señalado que "la falta de pujas en la primera ronda era esperable, ya que el tipo de salida se ajustaba al cien por cien del valor de tasación. Con esta rebaja del 25% esperamos despertar el interés de promotores y particulares, como ya nos han trasladado de forma informal".

Con la puesta en marcha de la Estrategia Municipal de Vivienda se activaron recursos legales para promover la construcción en solares que permitieron, antes de llegar al proceso de enajenación forzosa, que los propietarios de 25 solares solicitaran licencia para levantar 170 viviendas, locales, comerciales, aparcamientos y una residencia de estudiantes con 97 habitaciones.

Braquehais ha subrayado la efectividad de la Estrategia y ha incidido, además, en que "la futura Ley de Vivienda Asequible que actualmente se tramita en la Asamblea Regional va a ser un auténtico revulsivo para la activación de estas construcciones. Esta norma permitirá agilizar los procedimientos, ofrecer mayores certezas a los inversores y, sobre todo, facilitar el acceso a una vivienda digna a precios asequibles en el centro de Cartagena".

Asimismo, ha hecho especial hincapié en las ventajas para promover la construcción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que introduce compensaciones urbanísticas por hallazgos arqueológicos, ya que si aparecen restos durante una obra, se compensará con incrementos de edificabilidad de hasta el 35%, que podrían llegar al 40% si se trata de vivienda protegida.

Además, en caso de que no se pueda construir en ese solar, el aprovechamiento podrá trasladarse a otra parcela.

Otra de las medidas clave es que los garajes en superficie no restarán plantas de vivienda, al no computar en edificabilidad, lo que abaratará costes significativamente.

En materia de vivienda protegida, las promociones en suelo libre tendrán una prima de edificabilidad del 40%, que alcanzará el 50% si el suelo es público. En total, el nuevo Plan General de Ordenación Urbana amplía el suelo residencial en 700 hectáreas, elevando el objetivo de viviendas a 100.000, ha recordado el concejal.

Braquehais también se ha referido a otras medidas complementarias como el acuerdo suscrito con la Asociación de Constructores de Cartagena y Comarca para facilitar y agilizar los trámites urbanísticos.