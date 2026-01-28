Cartagena logra financiación europea para iniciar el proyecto de las 'supermanzanas' en El Ensanche

La alcaldesa, Noelia Arroyo, en una reunión sobre el proyecto de las 'supermanzanas' en El Ensanche - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena ha logrado financiación europea para comenzar a desarrollar su modelo 'supermanzanas' en El Ensanche, una fórmula que utiliza nuevas áreas de convivencia para los vecinos, como elementos de pacificación del tráfico, y que evita prohibiciones de paso en zonas de bajas emisiones, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha explicado que se trata del proyecto 'SuperGREENBlocks', con el que el Ayuntamiento ha concurrido a la convocatoria LIFE 2025, orientada a actuaciones en materia de medio ambiente, clima y energía.

La primera actuación prevista se localiza en el cruce de las calles Wsell de Guimbarda y Pintor Balaca, donde se plantea la creación de una pequeña plaza que funcione como elemento de calmado del tráfico y como nuevo espacio de uso vecinal.

Este tipo de intervenciones permiten reducir ruido y contaminación, mejorar la seguridad y recuperar espacio público, manteniendo el acceso a las viviendas y reordenando el aparcamiento para conservar un número similar de plazas.

La alcaldesa ha explicado que "con este tipo de fórmulas cumplimos la obligación legal de reducir el ruido y la contaminación en las zonas de bajas emisiones, pero lo hacemos sin prohibir el paso de vehículos y sin imponer restricciones que perjudiquen a los vecinos. Organizamos mejor el tráfico, lo llevamos a las calles que están preparadas para asumirlo y ganamos espacio público para el uso cotidiano del barrio".

Por su parte, el arquitecto, Salvador García Ayllón, investigador principal del grupo de I+D de Política Territorial, Planificación Ambiental y de las Infraestructuras de la Universidad Politécnica de Cartagena, ha asegurado que este proyecto, basado en el codiseño y la participación ciudadana, impulsará "un entorno que revalorice socialmente y económicamente todo el entorno del ensanche de la ciudad, generando un nuevo modelo alternativo a lo que están planteando en otras ciudades".

Cartagena será una de las primeras en instalar este modelo. El proyecto cuenta con un presupuesto total de 2,72 millones de euros, de los que cerca de 700.000 euros corresponden al Consistorio.

El Ayuntamiento actúa como entidad coordinadora de un grupo internacional en el que participan entidades técnicas y académicas, entre ellas la UPCT, además de socios de Italia y Hungría, lo que permitirá contrastar este modelo en ciudades de tamaño medio con contextos urbanos similares.

El modelo de 'supermanzana' se basa en especializar el tráfico. Agrupa varias manzanas residenciales, concentra el tráfico de paso en las vías perimetrales de mayor capacidad y reserva las calles interiores para el tránsito local, con velocidades reducidas y prioridad peatonal.

Las actuaciones se apoyan en urbanismo táctico, con intervenciones limitadas que crean nuevos espacios de estancia vecinal y desincentivan el uso de estas calles como atajos para recorridos largos.

En el caso de Cartagena, la estrategia municipal plantea que el tráfico de paso se concentre en ejes como la Alameda, Ramón y Cajal, Juan Fernández o Ángel Bruna, mientras que las calles interiores queden reservadas principalmente a los residentes.

El proyecto incorpora también actuaciones de renaturalización del espacio urbano, incremento de superficies verdes y procesos de participación ciudadana para definir el diseño y los usos de los nuevos espacios.

El programa LIFE permitirá evaluar los resultados con indicadores objetivos y sentar las bases para extender este modelo a otros barrios de la ciudad en fases posteriores.