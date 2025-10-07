Cartagena muestra su modelo turístico al resto de municipios de España

La concejal de Hostelería y Comercio, Belén Romero, ha participado en la mesa de trabajo de la Comisión de Turismo de la Federación Española de Municipios - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Turismo de la Federación Española de Municipios, ha abordado durante esta semana diversos temas vinculados al desarrollo turístico en las ciudades, como el alquiler de la vivienda turística o las novedades normativas del gobierno de España sobre el transporte turístico, pero siendo el eje principal el Turismo Sostenible.

La concejala de Hostelería y Comercio, Belén Romero, vocal de la comisión, ha participado activamente en la mesa de trabajo, defendiendo "la cohesión del modelo turístico en Cartagena, el arraigo a sus tradiciones y una visión de sostenibilidad que va más allá del medio ambiente". Así, ha señalado, que la sostenibilidad turística "también implica equilibrio social y económico" por lo que desde el consistorio cartagenero apuestan, ha dicho, por "un turismo que respete la vida de los barrios, escuche a los vecinos, fortalezca el tejido empresarial y se planifique con sentido común", según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Durante su intervención, y en respuesta a cómo se integran la cultura, la hostelería y el turismo en las políticas de sostenibilidad, la concejala ha subrayado que desde el Ayuntamiento se impulsa "un modelo turístico transversal, que une sostenibilidad urbana, promoción cultural y apoyo al sector hostelero. Solo desde esa integración se construye un turismo verdaderamente transformador".

Entre los ejemplos de adaptación y gobernanza, destacó la recogida de vidrio puerta a puerta, como muestra de sostenibilidad urbana. En cuanto a la gastronomía local, la edil reafirmó que "la cocina de la zona forma parte de una estrategia clara: apostar por el producto local, visibilizarlo en ferias, eventos y espacios de promoción, y apoyar a nuestros agricultores, productores y productos de kilómetro cero".

Además, señaló el compromiso con la reducción del impacto ambiental, mediante acciones que fomentan el uso responsable de recursos, la disminución del plástico y una hostelería más eficiente. Y, reforzar la identidad cultural de Cartagena a través de la gastronomía.

Romero indicó que para este gobierno municipal, "integrar cultura, hostelería y sostenibilidad significa entender que el turismo no desdibuja la ciudad, sino que potencia lo que la hace única y protege aquello que le da vida todo el año: sus barrios, su gente, sus productos y su historia".