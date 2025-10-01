'Cartagena Piensa' fomentará el diálogo abierto este trimestre con una veintena de actividades

CARTAGENA (MURCIA), 1 (EUROPA PRESS)

La vigésimo séptima edición del programa 'Cartagena Piensa' arranca con cerca de veinte actividades hasta el próximo mes de diciembre y la participación de artistas como Isabel Muñoz, Premio Nacional de Fotografía,periodistas como Jorge Dioni o Teresa Aranguren y psicólogos como Patrizia Patrizi, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Las propuestas del programa, que sostiene el Ayuntamiento en colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), han sido detalladas por el director general de Cultura del Ayuntamiento, Eugenio González; el vicerrector de la UPCT, Antonio Guerrero; el representante del grupo Promotor, Patricio Hernández; así como otros organizadores de la iniciativa y entidades colaboradoras.

"'Cartagena Piensa' está a punto de cumplir diez años, lo hará en 2026 y continúa siendo un proyecto más que consolidado como espacio de encuentro ciudadano en torno a las ideas, al conocimiento y la reflexión crítica", ha explicado González.

Estos meses ofrece "una programación diversa, "que reúne voces del ámbito de la filosofía, la ciencia, la literatura y las artes, siempre con el objetivo de acercar el pensamiento contemporáneo a la ciudadanía y fomentar el diálogo abierto", ha añadido.

Por su parte, desde la UPCT, el vicerrector de estudiantes ha animado a la ciudadanía a participar en las actividades y ha recordado la importancia de "unir cultura y ciencia para fomentar el pensamiento crítico en un momento donde estamos viviendo como sociedad una explosión tecnológica".

Además, desde el grupo promotor, Patricio Hernández ha agradecido la colaboración de la Politécnica y del Ayuntamiento, que permite crear un "espacio público en el que dialogar sobre ciencia y pensamiento, así como los conflictos de nuestra propia sociedad, algo que llevamos haciendo desde hace casi una década".

PROGRAMACIÓN

Dentro del programa trimestral, los asistentes encontrarán actividades de diversas temáticas, que abarcan desde el Mar Menor a la justicia restaurativa, la fotografía, el cine, los problemas de la vida en las ciudades, el conflicto en Palestina y la vida democrática.

Otros temas serán la producción de alimentos vegetales para el consumo propio, la incidencia de las redes sociales en la política global, las relaciones entre tecnología y filosofía o la relación con la pobreza, entre otros.

Regresan secciones ya conocidas por el público,como los cafés filosóficos en Soldadito de Plomo, clubes de lectura de ensayo (con inscripción previa), un seminario de lectura feminista (con inscripción previa) o una nueva edición de 'Ingenioteca', talleres para jóvenes impartidos por la Universidad Politécnica en colaboración con la Red de Bibliotecas Municipales de Cartagena y que requieren inscripción en 'www.bibliotecas.cartagena.es'.