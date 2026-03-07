Cartagena, premiada junto a ciudades como Eindhoven o Lyon por la iluminación del Molinete

Archivo - Nueva iluminación en el Cerro del Molinete - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena ha recibido una distinción internacional por la nueva iluminación del parque arqueológico del Molinete, vestigio en el casco histórico del pasado milenario de la ciudad. Cartagena ha sido distinguida con el tercer premio junto a ciudades como Eindhoven, Lyon o Busan en los LUCI Cities & Lighting Awards 2026, que reconocen a localidades que han impulsado proyectos para mejorar la sostenibilidad y la calidad de vida mediante el alumbrado urbano.

La alcaldesa Noelia Arroyo ha informado que la nominación reconoce a Cartagena "como un referente en la aplicación de una iluminación urbana inteligente, respetuosa con el patrimonio y capacitadora para la divulgación cultural". En esta misma categoría de 'Diseño de iluminación arquitectónica', Cartagena ha competido e con más de una veintena de proyectos. Entre ellos, dos españoles: la iluminación del Cerro de San Cristóbal en Almería y de la Catedral de Granada.

El jurado de los LUCI Cities & Lighting Awards 2026 destaca que en Cartagena la iluminación se convierte en una herramienta narrativa capaz de revelar las distintas capas históricas de la ciudad, desde el siglo III a. C. hasta la actualidad, sin saturar el entorno.

Mediante un sistema de control Bluetooth que permite que la luz "aparezca y desaparezca" durante las visitas guiadas, el proyecto ofrece una interpretación sensible e inteligente del patrimonio. Además, preserva la oscuridad natural de la colina y demuestra que la divulgación histórica, la experiencia del visitante y el respeto por el paisaje nocturno pueden coexistir y reforzarse mutuamente, dando lugar a una propuesta innovadora, sobria y poética que narra el pasado de la ciudad con elegancia.

Los LUCI Awards, organizados por la red internacional LUCI (Lighting Urban Community International), reconocen cada dos años aquellas intervenciones lumínicas que demuestran un impacto positivo en el desarrollo económico, social y cultural de las ciudades, con el objetivo último de mejorar la sostenibilidad y la calidad de vida. Los proyectos son evaluados por un jurado internacional de expertos en diseño de iluminación, planificación urbana e innovación.

La entrega de los premios tuvo lugar el 26 de febrero, con motivo de la Cumbre de Ciudades e Iluminación LUCI de Oulu, en Finlandia. La ciudad holandesa de Eindhoven ha obtenido la máxima distinción por adaptar junto a los vecinos el alumbrado público de un área urbana, mientras que la localidad francesa de Lyon compartió el segundo puesto con la localidad coreana de Busan por: la regeneración lumínica en pasos subterráneos ferroviarios (Lyon) y la iluminación del icónico puente (Gwangan).

EL PALACIO CONSISTORIAL ESTRENARÁ ILUMINACIÓN MONUMENTAL

La alcaldesa Noelia Arroyo ha recordado que próximamente se renovará la iluminación ornamental exterior del Palacio Consistorial gracias a una inversión de 250.000 euros, la cual será asumida por la Fundación Iberdrola.

Esta intervención permitirá mejorar la eficiencia energética del edificio municipal, reducir su huella de carbono y reforzar su integración en el entorno del casco histórico, al tiempo que realza su singular arquitectura.

La arquitecta responsable del proyecto, Noemi Barbero (VBNB Lighting), detalló en la presentación realizada en febrero que la intervención sustituirá los equipos actuales por proyectores de alta eficiencia diseñados para destacar los elementos ornamentales del edificio. El trabajo de Barbero brilla más allá de España, ya que esta ingeniera ha iluminado recientemente el Antiguo Egipto, como las pirámides de Guiza o el templo de Hatshepsut en Luxor.

Además, cabe resaltar que cerca del Molinete, como se aprecia en la imagen que ilustra la noticia, también se estrenó en 2022 una nueva iluminación ornamental en el Castillo de La Concepción del Parque Torres, un enclave por el que también se está trabajando por parte del Ayuntamiento para mejorar su accesibilidad y entorno.

LA LUZ COMO NARRADORA DE LA HISTORIA EN EL MOLINETE

El proyecto del Cerro del Molinete, en el que el Ayuntamiento invirtió 275.000 euros, destaca por emplear la luz como una herramienta narrativa y educativa única. La intervención revela las complejas capas arqueológicas del cerro -que abarcan desde el siglo III a.C. hasta el siglo XX- utilizando temperaturas de color específicas (de 1800 K a 3000 K) para diferenciar y representar visualmente los distintos periodos históricos. Esto permite a los visitantes comprender la evolución milenaria del espacio de un solo vistazo.

La singularidad del proyecto reside en su sistema de iluminación dinámica y guiada. Mediante un control Bluetooth, los guías turísticos pueden activar escenas lumínicas que hacen "aparecer y desaparecer" los vestigios de distintas civilizaciones, creando una experiencia museográfica al aire libre magistral y emotiva. Este enfoque ha sido clave para transformar una zona antes poco frecuentada en una de las principales atracciones turísticas nocturnas de la ciudad.

El diseño prioriza rigurosamente la sostenibilidad y la protección del patrimonio y el medio ambiente. Para minimizar la contaminación lumínica, se emplean principalmente fuentes de luz de baja altura y un sistema de control que reduce las emisiones de luz hacia el cielo, preservando los hábitats de las especies nocturnas y la calidad del firmamento.