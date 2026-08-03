Cartagena Puerto de Culturas revive las intrigas del Imperio romano con la visita nocturna 'Galba, el enemigo de Nerón'

Rtagena Puerto de Culturas revive las intrigas del Imperio romano con la visita nocturna 'Galba, el enemigo de Nerón'
Rtagena Puerto de Culturas revive las intrigas del Imperio romano con la visita nocturna 'Galba, el enemigo de Nerón' - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
Europa Press Murcia
Publicado: lunes, 3 agosto 2026 11:17
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La propuesta teatralizada se celebrará todos los viernes de agosto, a las 21.00 horas en el Museo del Foro Romano Molinete

CARTAGENA (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

Cartagena Puerto de Culturas pone en marcha el próximo viernes, 7 de agosto, la visita teatralizada nocturna 'Galba, el enemigo de Nerón', una propuesta que trasladará al público a uno de los episodios más decisivos de la historia de Roma, marcado por la ambición, las conspiraciones y la lucha por el poder que acabó poniendo fin al gobierno del emperador Nerón.

La compañía 'Ditirambo Espectáculos' será la encargada de dar vida a esta velada histórica en el Museo del Foro Romano Molinete. José Antonio Ortas interpretará a Nerón, mientras que Jesús Teatino encarnará a Galba, en un intenso recorrido lleno de tensiones, rituales y decisiones que cambiaron el destino del Imperio romano.

Durante la visita, el público dejará de ser un mero espectador para convertirse en parte de la historia, acompañando a los personajes por algunos de los espacios más destacados del conjunto arqueológico, como el Edificio del Atrio, el templo de Isis y la curia.

La actividad permitirá descubrir el patrimonio arqueológico de Cartagena desde una perspectiva diferente y disfrutar de la atmósfera especial que envuelve al yacimiento al caer la noche.

'Galba, el enemigo de Nerón' se celebrará todos los viernes de agosto, a las 21:00 horas. Las entradas tienen un precio de 15 euros y de 7 euros en su modalidad reducida.

Las localidades pueden adquirirse en la web de Cartagena Puerto de Culturas, así como en los museos y centros de interpretación gestionados por la entidad.

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