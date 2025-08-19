Cartagena recibirá más de 5,3 millones del presupuesto de la Comunidad para cultura, turismo, deporte y juventud

Reunión del Consejo de Dirección de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes en el Ayuntamiento de Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

Cartagena recibirá 5.392.000 euros del presupuesto de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes de 2025 para la rehabilitación del patrimonio, el impulso de festivales y el turismo sostenible, entre otras actuaciones, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

De esta forma, "la ciudad se consolida como un eje estratégico para el desarrollo regional en estos ámbitos" en el marco de las cuentas de la Consejería, que ascienden a un montante global de 81.491.000 euros.

La titular de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, ha señalado que "esta inversión muestra el compromiso del Gobierno regional con Cartagena, impulsando su crecimiento económico, atrayendo visitantes, apoyando eventos deportivos y creando oportunidades para los jóvenes".

En concreto, la ciudad portuaria canaliza actuaciones patrimoniales y culturales como la rehabilitación del Cine Central, con una dotación de 591.851 euros en 2025, que dotará a Cartagena de un nuevo espacio cultural.

A esta iniciativa se suman los 269.000 euros destinados al mantenimiento de bienes de interés cultural y los 160.000 euros asignados a la Fundación Teatro Romano, lo que supone más de un millón de euros dirigidos al patrimonio histórico, artístico y arqueológico de la ciudad.

Por otro lado, dentro de la inversión que el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes destina a Cartagena, la Consejería refuerza su apuesta por la música en vivo con una partida de 720.000 euros.

A través de la marca 'Festivales Región de Murcia' se respalda la celebración de eventos públicos y privados, con una programación diversa y estable a lo largo del año. Esta inversión "afianza la posición de Cartagena como una de las ciudades con mayor actividad y proyección en el ámbito musical, gracias a festivales consolidados y nuevas propuestas que enriquecen la oferta cultural", han indicado desde el Ejecutivo regional.

CASI TRES MILLONES DE INVERSIÓN TURÍSTICA

Como representante de uno de los pilares del modelo turístico regional al reunir un patrimonio milenario, litoral de calidad, espacios naturales y una creciente actividad náutica, Cartagena recibirá del Gobierno una inversión total cercana a los tres millones de euros en materia turística.

Dentro de esta inversión, más de un millón de euros se destinan a ayudas directas para la modernización de alojamientos turísticos en Cartagena, con el objetivo de mejorar la calidad de la planta alojativa y avanzar en estándares de eficiencia, accesibilidad y sostenibilidad.

Esta línea de inversión se complementa con 750.000 euros para acciones de promoción, comercialización, comunicación y marketing, así como con 415.000 euros vinculados al Plan de Sostenibilidad Turística de Cartagena 2022-2025, que continúa su desarrollo.

Por otro lado, el binomio deporte-turismo se ve reforzado en Cartagena con actuaciones que fortalecen su imagen como destino internacional de grandes pruebas deportivas como la Ocean Race Europe, a la que la Consejería destina 180.000 euros.

Además, Cartagena contará con más de 323.000 euros para seguir apoyando a clubes deportivos locales y organizar eventos deportivos de relevancia.

En materia de juventud, el Gobierno regional continúa con el Plan 'OporTÚnidades' en Cartagena, con una inversión de casi 160.000 euros. Entre las acciones previstas se incluyen cursos de monitor de tiempo libre, actividades inclusivas y de ocio alternativo, y la creación de espacios juveniles dotados de psicólogos, enfocados a la promoción de la salud mental de los jóvenes.

PRESUPUESTO MUNICIPAL

Los fondos procedentes del presupuesto regional se suman a los del presupuesto municipal, aprobado en diciembre del pasado año, que contempla para Cultura más de 7,2 millones de euros; para el patrimonio arqueológico, 7,5 millones, y para la promoción turística, 2,1 millones.

Además, las cuentas locales para 2025 incluyen 11 millones de euros para el deporte y 2,1 para las actividades de Juventud, según han explicado desde el Consistorio en un comunicado.