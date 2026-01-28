Cartagena recomienda a los centros educativos evitar las salidas al patio de los escolares antes fuertes vientos

Dos personas junto al mar en una jornada con fuertes rachas de viento - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena ha recomendado a los centros educativos del municipio que eviten las salidas al patio de los escolares en esta jornada marcada por los avisos de nivel amarillo por viento y naranja por fenómenos costeros que se extenderán hasta el próximo viernes.

Además, el Consistorio, que ha procedido a balizar los árboles de gran porte y a cerrar los parques públicos como medida preventiva, aconseja a los ciudadanos no realizar actividades deportivas al aire libre, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Desde el Ayuntamiento de Cartagena se recuerda la importancia de extremar las precauciones en zonas costeras y de alejarse de malecones, playas, espigones y otros puntos próximos a la línea de costa que puedan verse afectados por el fuerte oleaje y la intensidad del viento.

Asimismo, se aconseja evitar la navegación recreativa, revisar y reforzar los amarres de las embarcaciones y no estacionar vehículos en áreas expuestas al oleaje, como el muelle de la Curra, en el puerto de Cartagena, o el espigón de la bocana de Cabo de Palos.

En el ámbito urbano, se recomienda retirar o asegurar elementos de fachadas y balcones que puedan ser desplazados por el viento, como macetas, toldos, persianas o mobiliario exterior. También se debe evitar transitar cerca de muros, andamios o estructuras inestables, así como por zonas arboladas donde puedan desprenderse ramas u otros objetos.

En cuanto a la circulación, se aconseja limitar la velocidad, mantener una distancia de seguridad adecuada y extremar la atención ante la posible presencia de obstáculos en la vía pública. Los conductores de vehículos de gran tamaño o con mayor superficie de exposición al viento deben prestar especial atención a los vaivenes provocados por las rachas fuertes.

Siempre que sea posible, se recomienda permanecer en casa y evitar desplazamientos innecesarios, siguiendo en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y los avisos emitidos por las autoridades competentes.