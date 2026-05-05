Cartagena registra, con 12.040 desempleados, el nivel de paro más bajo en un mes de abril de los últimos 18 años

El programa de empleo de la ADLE impulsa la recuperación del Barrio del Foro Romano. Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

Cartagena ha alcanzado en abril su mejor dato de empleo en este mes de los últimos 18 años, tras registrar un nuevo descenso del paro del 1,2%, lo que supone 145 personas desempleadas menos respecto a marzo y sitúa el total en 12.040 parados.

En términos interanuales, el desempleo se ha reducido en 787 personas, lo que representa una caída del 6,14%, consolidando la tendencia positiva del mercado laboral en el municipio, según han informado desde el Consistorio.

La alcaldesa ha señalado que "estamos ante un mes de abril histórico en creación de empleo y reducción del desempleo, con cifras que no se registraban desde hace 18 años".

En este sentido, ha destacado que "las estrategias que estamos desarrollando para generar nuevas oportunidades, impulsar las nuevas industrias y desestacionalizar el sector servicios están dando buenos resultados".

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, esta alcanza las 68.650 personas, con un crecimiento mensual del 1,94% y 1.305 afiliaciones más. En términos interanuales, el incremento es del 2,61%, con 1.745 nuevos afiliados respecto al año anterior.

La alcaldesa ha incidido en que estos indicadores económicos positivos "se traducen en más oportunidades para los cartageneros y en una reducción real del desempleo".

"Lo importante es que el crecimiento económico llegue a las personas. Tener un empleo es la mejor política social, porque permite desarrollar un proyecto de vida con estabilidad y oportunidades", ha señalado.