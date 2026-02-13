Cartagena reservará espacios para personas con discapacidad en el desfile de Carnaval de este sábado

Desfile de Carnaval de Cartagena (imagen de archivo) - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena reservará espacios para personas con discapacidad en diferentes puntos del recorrido del desfile de Carnaval que tendrá lugar este sábado, 14 de febrero, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

En concreto, los puntos reservados para personas con movilidad reducida se encontrarán en Alameda de San Antón, cerca entrada calle San Basilio; Plaza de España, al inicio de la calle del Carmen; calle del Carmen intersección con calle San Roque y Puertas de Murcia en intersección con calle Intendencia.

Además, se reservarán 50 sillas para personas con discapacidad visual en la Alameda de San Antón con intersección con calle San Basilio. La empresa adjudicataria de los asientos las ha cedido gratuitamente.

Por último, se ha establecido un 'espacio azul' para personas con discapacidad del espectro autista en la Plaza de España, delante de la farmacia, donde se atenuará la música que acompaña a las comparsas.