Cartagena reúne a 15.000 personas en cuatro días de conciertos que arrancan este jueves con la Bienvenida Universitaria

CARTAGENA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

Cartagena acogerá desde este jueves, 24 de septiembre, cuatro jornadas consecutivas de conciertos en el recinto del aparcamiento del Centro Comercial Rambla, un evento que prevé reunir a más de 15.000 asistentes y que arrancará con la Bienvenida Universitaria para continuar con las actuaciones de las fiestas de Carthagineses y Romanos y el concierto reprogramado de Carlos Ares.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha presentado este miércoles la programación durante una visita al recinto acompañada por el director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), Manuel Cebrián; el presidente de la Federación de Tropas y Legiones, Eduardo Conesa, y representantes de la Universidad Católica San Antonio (UCAM), la Politécnica de Cartagena (UPCT), la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Universidad de Murcia (UMU).

Durante el recorrido, la regidora ha destacado la apuesta del Ayuntamiento por disponer de infraestructuras para eventos de gran formato que dinamicen la cultura y la economía local, según ha informado el Consistorio de la ciudad portuaria.

El cartel musical comenzará este jueves con la Bienvenida Universitaria a cargo de Lorna y el DJ Alvama Ice, y proseguirá el viernes y el sábado con los conciertos de Camela y Siloé en el marco de Carthagineses y Romanos.

El domingo cerrará el ciclo Carlos Ares, cuya actuación tuvo que suspenderse durante la Noche de Sal debido a las lluvias.

Por su parte, el director general del ICA, Manuel Cebrián, ha resaltado el "momento dulce" de la ciudad en materia de festivales y ha avanzado que próximamente se darán a conocer los datos del impacto económico de la marca 'Festivales en la Región'.

Asimismo, el presidente de la Federación de Tropas y Legiones, Eduardo Conesa, ha valorado la inclusión de estas actuaciones en el programa festivo como un reclamo para captar más visitantes.

PRIMERA ACCIÓN DE 'CARTAGENA, CIUDAD UNIVERSITARIA'

La jornada de apertura de este jueves supone la primera actividad conjunta de la iniciativa 'Cartagena, Ciudad Universitaria', promovida por el Consistorio, la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC) y las instituciones académicas UPCT, UCAM, UNED e ISEN.

Arroyo ha subrayado que este proyecto busca crear comunidad y conectar la formación con el tejido empresarial. "Queremos que los estudiantes no solo encuentren un lugar donde estudiar, sino también una ciudad en la que vivir, participar, emprender y desarrollar su futuro profesional", ha afirmado.

CONCIERTO DE RADIO 3 CON ARDE BOGOTÁ

Como antesala de las próximas grandes citas musicales, la alcaldesa ha recordado que el patio del CIM albergará el próximo 3 de octubre el concierto de Radio 3, con la banda cartagenera Arde Bogotá como uno de sus principales atractivos. Las entradas se podrán retirar a partir de este jueves, a las 17.00 horas, en el centro cultural Ramón Alonso Luzzy.