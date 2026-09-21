Cartagena reúne en cuatro días a L0rna, Camela, Siloé y Carlos Ares con cerca de 15.000 entradas vendidas

Archivo - El grupo musical Siloé - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

Cartagena vivirá esta semana una de las mayores concentraciones de conciertos del año con L0rna, Camela, Siloé y Carlos Ares como protagonistas de cuatro jornadas consecutivas de música en la explanada del Centro Comercial La Rambla.

Entre las diferentes citas se han vendido cerca de 15.000 entradas, una cifra que "refleja la dimensión que ha alcanzado la programación musical de la ciudad durante la semana grande de las fiestas de Carthagineses y Romanos", según ha informado el Ayuntamiento.

La programación comenzará este jueves con la primera gran Bienvenida Universitaria de Cartagena, encabezada por la artista cartagenera L0rna, uno de los nombres emergentes de la música urbana nacional. La jornada contará también con Alvama Ice, Julia Cry, Yanye Hernández y Alex Tolino.

El viernes llegará Camela dentro del Estrella de Levante Fest de Carthagineses y Romanos. El dúo, uno de los grupos más populares de la música española de las últimas décadas, actuará en La Rambla en una jornada que completará Sedo DJ.

El sábado será el turno de Siloé, una de las bandas españolas con mayor crecimiento de los últimos años, que encabezará una noche en la que también actuarán Nunatak, Segaz y Jonathan Castillo.

La semana musical tendrá todavía una última gran cita el domingo 27 de septiembre con Carlos Ares, que actuará a las 19.30 horas junto a Aldhara. El concierto supone el regreso a Cartagena del músico gallego después de que la lluvia obligara a cancelar su actuación prevista en agosto dentro del ciclo 'Noches de Sal'.

Una vez finalizada la actuación de Carlos, el público podrá acercarse al campamento festero para asistir, a las 21.30 horas, al apagado del Fuego Sagrado, que pone fin a las fiestas de Carthagineses y Romanos. A las 22.00 horas tendrá lugar el tradicional castillo de fuegos artificiales.

Carlos Ares llega además a Cartagena en uno de los mejores momentos de su carrera. Su álbum 'La boca del lobo' ha consolidado una trayectoria que este año ha sido reconocida con tres Premios MIN, entre ellos los de Mejor Álbum del Año y Mejor Directo.

El artista ya conquistó al público cartagenero en su actuación en La Mar de Músicas de 2025, y para esta nueva fecha se pusieron a la venta nuevas localidades después de que el concierto inicialmente previsto en agosto hubiera agotado entradas.