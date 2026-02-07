Cartagena tramitó en 2025 el 100% de los informes sociales solicitados para la dependencia

CARTAGENA (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena ha culminado el año 2025 con un logro significativo en la agilización de la atención social, con la evacuación del 100 por ciento de los informes sociales solicitados para la tramitación de ayudas del sistema de dependencia, alcanzando un total de 1.878 informes realizados. "Este dato refleja el esfuerzo sostenido y la mejora continua implantados en el área de Servicios Sociales", ha dicho la concejal, Cristina Mora.

La tramitación se realiza íntegramente a través de la plataforma digital SUSI (Sistema Unificado de SIUSS a IMAS), que garantiza celeridad y trazabilidad. Cabe recordar que los informes se elaboran únicamente a petición expresa de los órganos competentes, siendo un trámite necesario para la concesión de la mayoría de las ayudas sociales, especialmente las vinculadas a la Ley de Dependencia.

Mora ha puesto en valor el trabajo del equipo técnico y el compromiso político de la alcaldesa, Noelia Arroyo, que hay detrás de estos resultados, destacando que "alcanzar el 100 por ciento de los informes solicitados no es una casualidad; es el fruto de una apuesta firme y decidida de la alcaldesa por fortalecer los Servicios Sociales, dotándolos de más recursos y personal".

La concejal, que ha dicho que el Gobierno municipal "prioriza la eficiencia sin perder la cercanía, para que nadie se quede atrás y que la administración no sea un obstáculo, sino un apoyo ágil en momentos difíciles", ha anunciado la incorporación de dos técnicos más, gracias a una ayuda de más de 120.000 euros obtenida del Gobierno regional y que ha sido aprobada en Junta de Gobierno.

Esta financiación está destinada específicamente a contratar técnicos de trabajo social y a adquirir equipos informáticos portátiles para agilizar los procedimientos de valoración de la dependencia. En concreto, permitirá la contratación de 3 trabajadores sociales, así como la compra de ocho ordenadores portátiles que facilitarán la elaboración de informes durante las visitas domiciliarias.

Estos nuevos recursos se dedicarán a tareas clave como ofrecer información, orientación y asesoramiento a las personas sobre sus derechos, y a elaborar las propuestas del Programa Individual de Atención (PIA), un documento esencial para acceder a las prestaciones del sistema de dependencia.

RECURSOS DE APOYO INMEDIATO

Mora ha recordado, no obstante, que mientras se resuelven las solicitudes de prestaciones por el sistema autonómico de dependencia, el Consistorio ofrece una red de servicios municipales de apoyo para evitar la desprotección.

Destaca la Ayuda a Domicilio que atiende a unos 1.000 mayores, junto a la Teleasistencia y el servicio de Comida a Domicilio, que distribuye 52.000 menús anuales. Además, programas innovadores como 'Vecino del Barrio', financiado con fondos europeos, acompaña y socializa a casi 250 personas mayores que viven solas en distintos barrios.

Para situaciones de máxima urgencia, existe la posibilidad de iniciar un procedimiento de emergencia social para acceso residencial, aunque su admisión es excepcional. En estos casos límite, la coordinación con recursos como la Residencia de las Hermanitas de los Pobres, la Fundación Marraja o la Hospitalidad permite ofrecer un amparo inmediato.