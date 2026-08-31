Cartagena une a sus cuatro universidades con una gran fiesta de música urbana el 24 de septiembre

Cartel de la primera edición de la Bienvenida Universitaria - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 31 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena ha presentado la primera edición de la Bienvenida Universitaria de la ciudad, una iniciativa conjunta impulsada junto a las cuatro instituciones de educación superior del municipio --la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), la UCAM, la UNED y el centro adscrito ISEN--.

El evento principal consistirá en una fiesta programada para el próximo 24 de septiembre en el recinto de Cartagineses y Romanos, ubicado en la explanada del centro comercial La Rambla, según ha informado el consistorio de la ciudad portuaria.

El cartel musical estará encabezado por el DJ Alvama Ice y la artista cartagenera L0rna, una de las grandes revelaciones de la música urbana nacional. La cantante regresa a su ciudad tras publicar en 2025 su primer álbum, 'MISS-UNDERSTOOD', acumular más de 1,3 millones de oyentes mensuales en Spotify y colaborar con referentes de la escena como Yung Beef, Metrika o Albany.

La jornada festiva completará su oferta artística con las actuaciones de Julia Cry, Yanye Hernández y Alex Tolino. Las entradas saldrán a la venta este miércoles, 2 de septiembre, a las 12.00 horas, a un precio de 8 euros más gastos de gestión a través de la web 'crashmusic.es'.

La cita cuenta con el patrocinio de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC) y la colaboración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

ESTRATEGIA COMÚN Y 'CARTAGENA CIUDAD UNIVERSITARIA'

Esta primera Bienvenida Universitaria constituye el primer gran proyecto del acuerdo 'Cartagena Ciudad Universitaria', un convenio fruto de más de un año de trabajo entre el consistorio, los centros educativos y los representantes de los estudiantes para fijar una estrategia común.

El concejal de Cultura, Nacho Jáudenes, ha explicado que la intención municipal persigue "que el 24 de septiembre sea el comienzo de una nueva tradición en Cartagena", con el propósito de dar la bienvenida a los alumnos "independientemente del centro en el que estudien".

El edil ha remarcado que el proyecto busca trasladar la actividad de los campus a las calles para conectar a los jóvenes con el patrimonio, los museos, el comercio y la hostelería local.

"Queremos que Cartagena sea reconocida como una verdadera ciudad universitaria, capaz de atraer estudiantes, pero también de conseguir que quienes vienen a estudiar aquí quieran quedarse, emprender o trabajar", ha subrayado Jáudenes.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES, TRANSPORTE Y DEPORTE

La celebración del 24 de septiembre formará parte de una agenda de actos más amplia que el Ayuntamiento y las universidades detallarán en los próximos días, y que abarcará ámbitos de cultura, ocio, alojamiento, voluntariado y movilidad.

Entre las primeras actuaciones puestas en marcha destaca la nueva Línea Universidades de autobús urbano, trayecto que ya conecta el puerto con los campus de la UPCT y la UCAM. Además, la agenda de la ciudad incorporará el próximo 4 de octubre la celebración de su primera carrera interuniversitaria.