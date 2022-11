Cartagena vive un nuevo hito este sábado con la llegada de 5 cruceros en un día, con más de 5.000 pasajeros

MURCIA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cartagena vuelve a hacer historia con la llegada de cinco cruceros este sábado, con más de 5.000 turistas a bordo en beneficio de museos, comercio y hostelería, según ha anunciado la alcaldesa, Noelia Arroyo.

"Volver a contar con cinco cruceros en un mismo día es un éxito para Cartagena, que traslada la mejor imagen de la ciudad como capital regional del turismo y gran capital del Mediterráneo, lo que demuestra que se están haciendo bien las cosas", ha dicho Arroyo.

Es la segunda vez que cinco cruceros recalan en un mismo día en nuestra ciudad, y lo hacen este mes de noviembre de cifras récord en turismo de cruceros, con la llegada de 26 buques y más de 35.000 pasajeros.

La alcaldesa ha destacado que "el turismo de cruceros sigue batiendo récords en un año de consolidación de esta industria, con 26 nuevos barcos y cuatro nuevas navieras que han elegido por primera vez Cartagena, al tratarse de un destino de éxito".

Después de recibir esta semana al barco más grande del mundo, el Wonder of the seas, el lunes día 7 volverá a recalar una triple escala, además de una doble escala para el 25 de noviembre, según ha destacado la alcaldesa, que recuerda que "de media 1.000 cruceristas al día llegarán a Cartagena durante este mes, consolidando el otoño como la temporada alta para el turismo de cruceros en Cartagena, con un total de 75 escalas y 90.000 pasajeros este trimestre, motivado por su clima cálido y su amplia oferta turística y cultural".

La alcaldesa ha destacado los frutos que se vienen recogiendo en turismo de cruceros, gracias al trabajo desarrollado durante la pandemia en la búsqueda de la calidad, confianza y seguridad, y alineado con los objetivos que marca el Plan Estratégico de Turismo de Cartagena 2022-2025.