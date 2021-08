Casado defiende el trasvase Tajo-Segura con los hectómetros cúbicos "pactados y legislados"

El líder del PP, Pablo Casado, durante su visita a unas bodegas de Jumilla (Murcia) - EDU BOTELLA/EUROPA PRESS

JUMILLA (MURCIA), 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este martes que la Región de Murcia "necesita agua en base a la legislación que ya se ha aprobado", y eso incluye "los hectómetros cúbicos pactados y legislados en torno al trasvase Tajo-Segura", así como la construcción de infraestructuras como diques, embalses y canalizaciones a través de los fondos europeos.

El dirigente 'popular', que ha hecho estas declaraciones durante su visita a unas bodegas de Jumilla (Murcia), ha puesto el Plan Agua del Partido Popular a disposición de todas las formaciones políticas, con el fin de que "llegue el agua al Levante, en especial a la Región de Murcia, clave para el sector primario, pero también para el turístico".

Además, ha defendido la necesidad de que el AVE llegue "cuanto antes" a la Región, y, en este sentido, ha adelantado que el PP apoyará la inversión de fondos europeos en infraestructuras para la comunidad autónoma.

Respecto al precio de la electricidad, Casado ha señalado que se trata de "un grave problema para los españoles" que puede empeorar cuando finalice la campaña turística. "El precio de la luz se tiene que bajar quitando los costes no energéticos de la factura", ha manifestado.

En materia de exportaciones, ha avanzado que desde el PP "se os seguirá apoyando tanto en relación a la política internacional y arancelaria" como en lo concerniente a la PAC, la bajada de impuestos y la flexibilidad laboral, al objeto de "mantener una competitividad".

En lo que se refiere al toque de queda en Cataluña, el líder del PP ha vuelto a defender la creación de una Ley de Pandemias. "No sé por qué Sánchez sigue en el 'no es no' en esta ley que permitiría tener marco legal para actuar de las Administraciones Públicas", ha puntualizado.