Casajús:"El PSOE reconoce su fracaso al aprobar un modelo de ayudas al vehículo eléctrico más directo y menos farrogoso"

MURCIA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del Partido Popular, María Casajús, ha manifestado, en respuesta al PSRM, que "los socialistas reconocen su fracaso al aprobar un modelo de ayudas al vehículo eléctrico más directo y menos farrogoso, como viene pidiendo el Gobierno regional".

"El Gobierno de Sánchez anuncia por fin otro Plan, similar al ya realizan desde hace años en otros países en Europa y, afortunadamente, lejos del paradigma socialista de 'yo invito, tú pagas', pero llega tarde", ha apuntado Casajús.

"El Gobierno de la Región de Murcia ha manifestado en numerosas ocasiones la necesidad de abandonar un modelo de subvenciones excesivamente burocratizado, para apostar por instrumentos más ágiles y eficaces, como ayudas fiscales o subvenciones prepagables", ha incidido la diputada del PP.

"Han tardado demasiado tiempo en darse cuenta del fiasco al que nos han abocado a todas las comunidades autónomas, además de dotar con insuficiente dinero procedente de Europa", ha lamentado Casajús, que al hilo ha recordado "su nefasta gestión de los fondos europeos Next Generation, que ya ha supuesto la renuncia de unos 60.000 millones de euros, y que pone en riesgo otros 15.000".

"En realidad, la culpa de que los ciudadanos no hayan cobrado las ayudas del 'Plan Moves' es del Gobierno de Sánchez, que ha impuesto unas bases reguladoras que han desatado el caos en todas las CCAA por su imposición de excesiva carga burocrática", ha concluido Casajús.