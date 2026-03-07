Casi 10.000 pacientes fueron atendidos por la Unidad de Fisioterapia del centro de Salud de Mazarrón el año pasado

Estos servicios se prestan a través de fisioterapeutas integrados en los equipos o unidades de apoyo de Atención Primaria en los centros de salud. - CARM

La Unidad de Fisioterapia del centro de salud de Mazarrón, que ofrece atención a las zonas básicas de Mazarrón y Puerto de Mazarrón, atendió el año pasado a 9.953 pacientes, 858 más que el año anterior.

La gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS), Isabel Ayala, destacó que "esta cifra supone un incremento de más del ocho por ciento y consolida esta importante herramienta sanitaria para los pacientes de Mazarrón y Puerto de Mazarrón".

Estos servicios se prestan a través de fisioterapeutas integrados en los equipos o unidades de apoyo de Atención Primaria en los centros de salud, "y se requiere derivación o solicitud desde Medicina de Familia o Enfermería para ser valorado por el profesional que esté asignado al centro de salud", explicó Ayala.

Dentro de la cartera de servicios se incluye la valoración y tratamiento en procesos musculoesqueléticos, como dolor de espalda o lesiones de articulaciones; también procesos crónicos seleccionados como parte de las prestaciones básicas.

REHABILITACIÓN FUNCIONAL

Otra parte importante de esta Unidad de Fisioterapia es la prevención, junto con la educación para la salud y la promoción de la actividad física relacionadas con la función y el movimiento, así como la rehabilitación funcional dirigida desde los equipos de Atención Primaria, que se coordina con otros profesionales de Medicina o Enfermería.

La zona básica de salud de Mazarrón atiende a una población de 20.144 tarjetas sanitarias individuales, de las que 2.500 son menores de edad y el resto, población adulta. En el caso de Puerto de Mazarrón, esta zona básica tiene adscritas 14.857 tarjetas, de las que más de 12.800 son adultos y el resto, menores de 14 años.