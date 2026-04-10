Casi 500 agentes de Policía Local, bomberos y sanitarios forman el dispositivo de seguridad del Entierro de la Sardina

Archivo - Desfile del entierro de la sardina - EDU BOTELLA/EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Murcia ha diseñado un amplio dispositivo especial de seguridad con motivo de la celebración este sábado, 11 de abril, del desfile del Entierro de la Sardina.

Policía Local movilizará cerca de 490 agentes para el Entierro de la Sardina. Como novedades, este año se incorpora al operativo el equipo policial con vehículos de movilidad personal, lo que permitirá reforzar la vigilancia en zonas peatonales y carriles bici.

Además, se integran de forma definitiva 54 nuevos agentes de Policía Local, se contará con la participación del Equipo de Caballería en distintos actos y se estrenan 24 dispositivos de grabación unipersonal que reforzarán la seguridad y la transparencia en la actuación policial.

AMPLIO REFUERZO SANITARIO Y DE EMERGENCIAS

En materia de asistencia sanitaria, se instalarán dos puestos sanitarios avanzados, uno de Cruz Roja en Plaza Circular y otro del 061 y Protección Civil en la Glorieta, además de un tercer puesto sanitario avanzado de reserva de Protección Civil preparado para activarse en caso necesario.

El dispositivo de Protección Civil estará formado por 18 efectivos, con una ambulancia básica propia, un vehículo de intervención rápida (VIR) procedente de Molina de Segura y recursos de apoyo en alerta.

En total, el operativo sanitario contará con 4 ambulancias de soporte vital avanzado (SVA), 7 ambulancias de soporte vital básico (SVB) y 2 vehículos de intervención rápida (VIR) distribuidos estratégicamente por distintos puntos del recorrido y del centro de la ciudad.

Durante la quema de la sardina se reforzará especialmente la cobertura sanitaria en los enclaves cercanos a Plaza Martínez Tornel y alrededores.

DISPOSITIVO ESPECIAL DE BOMBEROS

El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento participará con un importante despliegue compuesto por 41 efectivos y 11 vehículos, entre ellos autobombas urbanas ligeras y pesadas, así como una autoescalera automática, distribuidos en distintos puntos estratégicos del recorrido y de la zona de la quema para atender cualquier incidencia y reforzar la seguridad durante el desarrollo del desfile y del castillo de fuegos artificiales.

También se habilitará una zona específica para personas con movilidad reducida en Gran Vía Salzillo, a la altura del Banco de España, junto a la tribuna de autoridades, así como un punto violeta en Plaza de Santo Domingo, operativo de 12:00 a 18:00 horas.

El paso del tranvía por Plaza Circular podrá verse interrumpido entre las 18:00 y las 00:30 horas aproximadamente, en función de la densidad de público en la zona.

Además, se prohibirá la circulación de vehículos de más de 3.500 kilos entre las 10:00 horas del sábado y las 02:00 horas del domingo en el perímetro interior del casco urbano, salvo transporte público de viajeros y vehículos participantes en el desfile.

CORTES DE TRÁFICO

A partir de las 7.00 horas permanecerá cortado el tramo de la Avenida de San Juan de la Cruz, así como la zona de concentración de carrozas y comparsas situada en las calles Miguel Hernández, Vicente Aleixandre, González Conde y Avenida Pío Baroja.

A las 9.00 horas se cerrará al tráfico el Puente Miguel Caballero, mientras que entre las 15.00 y las 16.00 horas se procederá al corte del tramo comprendido entre Santa Joaquina de Vedruna y el Puente Viejo. A partir de las 16.00 horas se ampliarán las restricciones a Plaza Martínez Tornel, Gran Vía y Avenida de la Constitución. Asimismo, el túnel de Plaza de la Opinión permanecerá cerrado al tráfico entre las 17.00 y las 2.00 horas, mientras que el corte total del recorrido se estima en torno a las 18.00 horas, en función de las necesidades organizativas y de seguridad.

Como medida complementaria, los vecinos de Avenida Río Segura y Ricardo Gil podrán abandonar la zona a través de Plaza de los Voluntarios en dirección a Avenida Infante Don Juan Manuel, con asistencia policial para facilitar el tránsito.

APARCAMIENTOS Y TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITOS

Para facilitar los desplazamientos, los aparcamientos disuasorios de Atocha, Fuenteblanca, Justicia y Almirante Loaysa serán gratuitos durante toda la jornada, debiendo conservar los usuarios el ticket de entrada para su presentación a la salida.

Igualmente, la Oficina Móvil de Atención al Ciudadano se ubicará en la Avenida Alfonso X el Sabio para atender cualquier requerimiento vecinal durante la jornada.

Habrá habilitados distintos pasos de emergencia a lo largo del recorrido y, desde el Consistorio, se solicita a la ciudadanía que atienda en todo momento las indicaciones de Policía Local y personal de organización.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona ha querido hacer un llamamiento a la colaboración ciudadana, subrayando que "la responsabilidad y la colaboración de todos son fundamentales para que el Entierro de la Sardina vuelva a ser un éxito de participación, convivencia y seguridad".

Perona, ha destacado que "desde el Ayuntamiento trabajamos para que miles de murcianos y visitantes puedan disfrutar con total seguridad de una de nuestras celebraciones más queridas, para lo que hemos coordinado un dispositivo integral que permitirá compatibilizar el normal desarrollo del desfile con la atención a cualquier incidencia que pudiera producirse".

El itinerario del desfile partirá desde la Avenida de San Juan de la Cruz y continuará por Santa Joaquina de Vedruna, calle Princesa, Alameda de Colón, Plaza de Camachos, Puente Viejo, Plaza Martínez Tornel, Gran Vía Escultor Salzillo, Avenida de la Constitución, Plaza Circular, Primo de Rivera y Plaza Díez de Revenga.