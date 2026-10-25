Casi 4 de cada diez autónomos de la Región de Murcia son mujeres

Archivo - Unas manos de mujer escriben en el teclado de un ordenador, sobre una mesa de madera. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MURCIA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 36,9% de los trabajadores autónomos en la Región de Murcia son mujeres, lo que sitúa a la comunidad en una proporción muy cercana a la media nacional (37,1%), según el 'Informe de la mujer en el ámbito del trabajo autónomo' publicado esta semana por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En concreto, la Región de Murcia contabilizó en septiembre de 2026 un total de 39.488 trabajadoras dadas de alta en el régimen de trabajo por cuenta propia.

Por su parte, los hombres representan el 63,1% restante del colectivo en la comunidad, con 67.546 afiliados, sumando entre ambos un tejido total de 107.034 trabajadores autónomos en la Región.

Entre enero de 2024 y septiembre de 2026, la cifra de mujeres autónomas se incrementó un 4,6% en la Región, un ritmo superior al registrado por los hombres, cuya afiliación creció un 3,9% en el mismo periodo. En su conjunto, la Región anotó una subida del 4,2% en el total de trabajadores por cuenta propia en ese plazo temporal.

DATOS NACIONALES

España alcanzó en septiembre de 2026 un total de 1.299.677 mujeres autónomas, tras registrar un crecimiento del 5,9% desde enero de 2024, superior al avance del 4,3% del colectivo masculino.

El peso de la mujer en el tejido emprendedor nacional ha ganado terreno hasta colocarse en ese 37,1% global, manteniendo además a España por encima de la media de la Unión Europea (34,9%).

La presencia femenina es mayoritaria en ramas como actividades sanitarias y de servicios sociales (63,1%) y educación (59%), además de otros servicios (52,8%), empleadores de personal doméstico (50,9%), hostelería (43,8%) y comercio (43,6%).

En el extremo opuesto, la participación de las mujeres es más reducida en sectores masculinizados como la construcción (9,4%), el transporte y almacenamiento (16,6%) o la agricultura y ganadería (29,2%).

EL 41,9% DE LAS AUTÓNOMAS SON MENORES DE 46 AÑOS

En cuanto al perfil de las emprendedoras, las mujeres presentan una estructura demográfica más joven que la de los varones: el 41,9% de las trabajadoras autónomas en España tiene menos de 46 años (frente al 38,9% en los hombres), hasta fijar su edad media en los 47,6 años.

Asimismo, el 14,7% de las autónomas cuenta con empleados a su cargo y un 8,4% ejerce su actividad en régimen de pluriactividad, cifras algo superiores a las de los hombres.

El análisis sobre las bases de cotización pone de manifiesto que las mujeres concentran en mayor medida en los tramos más bajos --el 30,1% cotiza por la base mínima frente al 24,3% de los varones--, aunque se aprecia un incremento progresivo de la presencia femenina en las bases medias y altas.