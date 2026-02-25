La catedrática Senena Corbalán presentará su candidatura a rectora de la Universidad de Murcia

Senena Corbalán, candidata al rectorado de la Universidad de Murcia - EQUIPO DE CAMPAÑA SENENA CORBALÁN

La catedrática de Bioquímica y Biología Molecular, Senena Corbalán, ha anunciado este miércoles que presentará su candidatura a rectora de la Universidad de Murcia tras concluir su etapa como vicerrectora de Investigación.

Una decisión que llega "después de ocho años asumiendo responsabilidades de gobierno universitario y tras un período de reflexión y escucha activa de los distintos colectivos que integran la comunidad universitaria", según han informado desde su equipo de campaña.

"En estos meses he dialogado con el estudiantado, el Personal Docente e Investigador y el Personal Técnico de Gestión, Administración y Servicios. Escuchar sus inquietudes y aspiraciones ha sido determinante para dar este paso", ha explicado Corbalán. "Considero que la Universidad de Murcia necesita un proyecto compartido y sólido, capaz de afrontar con garantías los desafíos de los próximos años", ha añadido.

Su propuesta se articula en torno a la idea de que "una universidad pública pone a las personas en el centro, apuesta por la excelencia académica y por una investigación e innovación que transforman y conectan con Europa" y ha asegurado que es "un proyecto que va a impulsar la transformación digital y la sostenibilidad financiera, planificando con rigor, y gobernando con transparencia y ambición". "Es el momento de construir juntos la Universidad de Murcia 2032", ha apostillado.

"Su candidatura se enmarca en un contexto en el que la Universidad de Murcia afronta importantes retos relacionados con la financiación, las nuevas normativas universitarias, el apoyo al estudiantado, la atracción de talento investigador, la mejora de las condiciones laborales y el refuerzo del papel social de la universidad pública en la Región de Murcia", han señalado.

Senena Corbalán ha señalado que su proyecto "no se construye desde la confrontación, sino desde la colaboración" y ha afirmado que "la universidad avanza cuando trabaja unida".

La participación, el cuidado de las personas y el fortalecimiento del ecosistema docente e investigador serán las líneas estratégicas que marcarán su programa, ha explicado.

DE LA INVESTIGACIÓN AL LIDERAZGO INSTITUCIONAL

Senena Corbalán es catedrática en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y cuenta con una amplia trayectoria docente e investigadora.

Profesora en titulaciones como Biotecnología, Farmacia y Ciencia y Tecnología de los Alimentos, así como en el Máster de Biología Molecular y Biotecnología, su investigación se ha orientado al estudio de las proteínas que interactúan con las membranas celulares, un ámbito clave para comprender procesos como la comunicación y la proliferación celular.

En los últimos años, su grupo ha contribuido al avance del conocimiento molecular de enfermedades de gran impacto social como el cáncer y las patologías neurodegenerativas.

Su carrera incluye estancias en centros internacionales de referencia como el Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL), la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY), el Instituto de Biología Molecular de Barcelona (IBMB), el University College de Londres (UCL) y New York University (NYU).

Su experiencia en la gestión universitaria incluye ámbitos esenciales como la internacionalización y la investigación. Entre marzo de 2018 y enero de 2026 ha desempeñado distintos cargos, entre ellos los de vicerrectora de Internacionalización y de Investigación, etapa que recientemente dio por concluida para iniciar una nueva fase.

UNIVERSIDAD PÚBLICA Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Durante su etapa como vicerrectora, fue la impulsora de la incorporación de la Universidad de Murcia a la Alianza Europea de Universidades EUniWell, un proyecto estratégico que refuerza la dimensión internacional de la institución, y en el que ha podido coordinar el desarrollo del marco Estratégico de Investigación e Innovación de la Alianza EUniWell.

También ha representado a la UMU en foros nacionales e internacionales como la ejecutiva de CRUE I+D+i, la Asociación Europea de Universidades (EUA) y la Coalición para el Avance de la Evaluación de la Investigación (CoARA). Actualmente es vocal del Comité Español de Ética de la Investigación (CEEI).