El cazaminas 'Sella' comienza su despliegue en operaciones bajo el mando de la OTAN

CARTAGENA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

El cazaminas 'Sella' largará amarras este viernes del Arsenal de Cartagena (Murcia) para integrarse por octava vez en la Agrupación Permanente de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de Medidas Contraminas número 2, según informaron fuentes de la Armada en un comunicado.

Durante tres meses y medio, el 'Sella' se integrará en las operaciones junto al resto de buques de la agrupación para salvaguardar la libertad de navegación, afianzar el compromiso nacional a la disuasión y defensa compartida y contribuir a la unidad e interoperabilidad de las fuerzas de la OTAN.

La agrupación operará principalmente en aguas del Mar Mediterráneo, donde llevará a cabo actuaciones relacionadas con la caza de minas y misiones de vigilancia y seguridad marítima ,y participará en ejercicios multinacionales.

Además, contribuirá a la operación 'Sea Guardian', cuyo objetivo principal es la lucha contra las actividades ilícitas en la mar.

EL 'SELLA'

El 'Sella' es la segunda unidad de los cazaminas clase 'Segura', enfocados en la detección, localización, identificación y neutralización de obstáculos o explosivos flotantes y sumergidos.

Su dotación está compuesta por 46 personas, entre los que se encuentran miembros de la Unidad de Buceadores de Medidas Contraminas y un oficial enfermero. Ha participado en múltiples operaciones y ejercicios nacionales e internacionales en el ámbito de la guerra de minas.