CCOO apunta que el IPC "no refleja todo el aumento del coste de la vida"

MURCIA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras de la Región de Murcia ha afirmado este jueves que el dato del IPC correspondiente a diciembre "no refleja todo el aumento del coste de la vida porque no se tienen en cuenta los incrementos salariales que equilibran el poder adquisitivo de las familias", según informaron fuentes del sindicato en un comunicado.

La organización ha expresado su "preocupación" ante el hecho de que el "fuerte" aumento del precio de la vivienda "desborda la capacidad de pago de los hogares y dispara el esfuerzo que deben destinar a la vivienda ante la insuficiencia de una política pública de vivienda".

Según CCOO, aunque los salarios medios pactados ganan poder adquisitivo, "no sirven para cubrir el coste de la vida de la familias, especialmente por el coste de los productos que forman parte de la cesta de la compra, frente a unos márgenes empresariales que se sitúan en máximos históricos".

Para la Región de Murcia, "es fundamental que la negociación colectiva sea ambiciosa, y que recoja subidas salariales que permitan llegar a final de mes a las personas, y es necesario pedir responsabilidad a todas las partes implicadas, incluido el Gobierno regional", ha explicado el sindicato.

Asimismo, ha considerado "importante" que la subida del Salario Mínimo Interprofesional " se mantenga en la senda de años anteriores para que sirva de palanca de empuje en la negociación colectiva".